Videos de moteles en Culiacán ¿Es real la filtración de más de mil videos?

La verdad sobre la supuesta filtración de videos de moteles en Culiacán

Una alerta acapara las redes sociales y se trata de una denuncia en la que señalan que supuestamente en los moteles de Culiacán están grabando a los clientes de manera clandestina y los videos se estarían difundiendo en Internet.

A través de diferentes páginas de redes sociales comenzaron las publicaciones de alerta para los usuarios.

“Escándalo en Culiacán: ¡Más de 1000 videos íntimos de moteles circulan en todo México! Aunque parezca increíble, más de mil grabaciones clandestinas realizadas en moteles de Culiacán han sido filtradas y ahora se comercializan en el mercado negro a nivel nacional"; se lee en una publicación de Oye Culiacán.

¿De dónde surgió el rumor de la filtración de videos íntimos de moteles en Culiacán?

Si bien es un tema recurrente que ha aparecido en las redes sociales, en esta ocasión resurgió por una publicación en la red social de Reddit, ya que ahí se dio a conocer una lista de los moteles en los que supuestamente grababan a las personas que rentaban habitaciones. Sin embargo, la publicación fue eliminada tiempo después.

Pero los usuarios siguieron comentando sobre el caso y dividieron opiniones, algunos señalaron que no era posible porque existe la Ley Olimpia que castiga con cárcel a quienes difunden material íntimo sin consentimiento de la persona involucrada. Otros más señalaron que es un tema recurrente lo de las grabaciones en moteles y aseguraron que sí existe.

¿Es real la filtración de más de mil videos de moteles de Culiacán?

Hasta el momento no hay ninguna confirmación de alguna denuncia formal, ni reporte o investigación sobre el caso. En las redes sociales solamente hay reportes trascendidos.

Aunque también hay reportes de medios de comunicación que han señalado que también ha habido una filtración de videos en Querétaro y en Veracruz y afirman que también se trataría de mil videos grabados en moteles.