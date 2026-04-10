Asesinan a balazos a estudiante de FES Cuautitlán; exigen una investigación eficaz

Un alumno de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue asesinado cerca de la institución educativa que se ubica en el Estado de México.

La Facultad identificó al alumno como Joel Ulises Cristóbal Castillo, quien estudiaba la licenciatura en Administración.

Además, pidió que las autoridades realicen una investigación eficaz que conduzca a la captura de el o los responsables del asesinato a balazos del estudiante.

“Demandamos de las autoridades correspondientes, el esclarecimiento de este hecho, acontecido en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, así como una investigación eficaz que permita llevar ante la justicia a la o las personas responsables de este crimen”, señaló la Facultad en un comunicado sobre la situación.

FES Cuautitlán desea pronta resignación a familiares y amigos. ı Foto: Especial.

FES Cuautitlán desea pronta resignación a familiares y amigos

Por otra parte, la FES Cuautitlán también deseó pronta resignación a familiares y amigos en una esquela que fue compartida en las redes sociales.

“La Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán lamenta el sensible fallecimiento de Joel Ulises Cristóbal Castillo, alumno de la licenciatura en Administración. Deseamos pronta resignación a familiares y amigos. Descanse en paz”, se lee en la imagen.

Alumnos exigen justicia y seguridad

Después de la muerte de Joel Ulises Cristóbal Castillo, alumnos de la FES Cuautitlán se unieron a la exigencia de justicia y demandaron seguridad, en torno al plantel ubicado en el Estado de México.

La institución hizo un llamado su comunidad universitaria a realizar sus posibles manifestaciones sin violencia.

“Reiteramos nuestro rechazo absoluto a cualquier manifestación de violencia”, señaló.

El asesinato del joven ocurrió el 9 de abril de 2026. Los primeros reportes indicaban que el cuerpo del alumno presentaba impactos de bala. No obstante, el móvil del delito no estaba claro, por lo que se espera que las investigaciones arrojen luz sobre el tema.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la apertura de la carpeta de investigación. Se prevé que más adelante se informe sobre los avances en el caso.

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JVR