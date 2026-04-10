Captan sorprendente remolino en Chichén Itzá; VIDEO se vuelve viral en redes

Los turistas que se encontraban en la zona arqueológica de Chichén Itzá fueron sorprendidos por un remolino, lo cual generó asombro y varias interpretaciones del fenómeno.

La intensidad y la ubicación del fenómeno natural sorprendió a los turistas y a los internautas, quienes comenzaron a generar varias hipótesis sobre el hecho.

En videos que circularon en redes sociales, se pudo ver un remolino justo frente a la pirámide principal. La altura del fenómeno fue superior a la pirámide de Kukulcán, la cual tiene una altura de 30 metros.

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EXTRAÑO FENÓMENO EN CHICHÉN ITZA. pic.twitter.com/o0J5RbRVEt — Vigia Ciudadano (@VigiaCiudadano7) March 30, 2026

En Internet lanzan hipótesis de lo ocurrido en Chichén Itzá

Los usuarios de redes sociales comenzaron a tratar de hacer una interpretación de la razón por la cual, el remolino de tierra, conocido como “diablo de polvo”, apareció en Chichén Itzá.

Algunos internautas interpretaron el fenómeno, ocurrido el pasado 30 de marzo de 2026, como un evento originado por alguna deidad maya; sin embargo, se trata de algo completamente natural.

Este tipo de remolinos de generan cuando el aire caliente sube rápidamente desde el suelo y comienza a girar, chocando con el aire frío, lo que forma una columna visible de tierra y polvo. Suelen formarse en días calurosos y con poca humedad, especialmente en espacios abiertos.

De este modo, en el entorno abierto de Chichén Itzá se presentaron las condiciones climáticas específicas, que favorecieron la aparición de este fenómeno, en una de las 7 maravillas del mundo.

La pirámide de Kukulcán fue catalogada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como Patrimonio de la Humanidad, ubicado en la península de Yucatán, en México.

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JVR