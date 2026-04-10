Ricardo Gallardo arranca obras para impulsar el desarrollo social de San Martín Chalchicuautla.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, arrancó en San Martín Chalchicuautla la construcción de una unidad deportiva y cultural, así como de una Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) y el camino Tres Palmas-El Huayal, obras que impactarán directamente en el desarrollo social de las familias al otorgar nuevos espacios para el esparcimiento y la activación física, el cuidado de la salud y en la conectividad segura de sus comunidades.
En el cambio que se vive y se siente, acompañado por el cálido recibimiento de las familias del municipio y la alegría de jóvenes estudiantes, el Gobernador Ricardo Gallardo comentó que su administración estatal continúa trabajando sin límites para que los 59 municipios accedan a más obras que transformen la calidad de vida de sus habitantes, priorizando las regiones que más rezago social presentaban y en las que, ahora, se entregan directamente los apoyos sociales a la gente, además de la infraestructura terminada y equipada que se construye en sus respectivas comunidades.
El Gobernador del Estado compartió que, como parte de su estrategia para fortalecer el bienestar social y la cohesión comunitaria, la Unidad Deportiva y Cultural San Martín contará con canchas de futbol, una cancha multiusos, área de juegos infantiles, aparatos de ejercicio al aire libre, baños y alumbrado, lo que dignificará el entorno urbano del municipio a la vez que impulsa la regeneración del tejido social y la convivencia sana, anuncio celebrado por niñas, niños y jóvenes que disfrutaron la convivencia con el Gobernador, quien les regaló balones al término del evento.
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De igual forma, la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) contará con áreas de terapia física, espacios de atención especializada, consultorios y sanitarios adecuados, amenidades que permitirán brindar una atención integral, digna y oportuna, fortaleciendo la atención a la salud, la inclusión y el bienestar en beneficio de hasta 6 mil usuarios del municipio que requieran de esta atención médica.
Finalmente, Ricardo Gallardo destacó la construcción del camino Tres Palmas-El Huayal, el cual detonará la movilidad entre estas y 31 localidades más con sus 7 kilómetros de construcción, los cuales contarán con carpeta asfáltica, bacheo profundo, señalamientos y pintura, garantizando un traslado más seguro y eficaz para trabajadores, estudiantes y visitantes.
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JVR