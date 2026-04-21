Globo aerostático aterriza de emergencia en la zona arqueológica de Teotihuacán | VIDEO

Un globo aerostático de la empresa Balloons Paradise, aterrizó de emergencia, al quedarse sin combustible, en el interior de la zona arqueológica de Teotihuacan a unos 200 metros de la Pirámide del Sol y la Calzada de los muertos, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas.

El aterrizaje de emergencia se registró la mañana de este martes, justo cuando la zona arqueológica de Teotihuacan permanece cerrada al público debido a los hechos ocurridos ayer cuando un tirador atacó a los turistas antes de suicidarse, asesinó a una ciudadana canadiense y causó heridas de bala a siete extranjeros más y seis lesionados por caída al huir del agresor.

El globo aerostático comenzó su vuelo poco después de las 8:30 horas de la mañana, cuando los vuelos a esa hora ya no están permitidos debido a las condiciones climáticas, y la inexistencia de aire. Primero el artefacto sobrevoló en lo alto de las pirámides de Teotihuacan, pero al quedarse sin combustible, descendió rápidamente y ya no pudo salir de la zona del perímetro arqueológico.

El globo aerostático sobrevoló a baja altura, la plaza de la luna frente a la Pirámide y por momentos intento elevarse, sin embargo, no pudo, porque no encontró una racha de viento, por lo que se dirigió a un costado de la pirámide de la Sol y la Calzada de los muertos, donde tuvo que descender de emergencia.

El artefacto, perteneciente a la empresa Balloons Paradise permaneció en el interior de la zona, que está resguardada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Los dueños intentaron entrar por la puerta número tres para sacar el globo, pero se les negó la entrada y después se trasladaron a la puerta número cuatro, donde también se les negó debido a que se llevan a cabo en el interior, peritajes por lo ocurrido en el tiroteo de ayer.

🔴Globo aerostático aterriza de emergencia en la zona arqueológica de Teotihuacán sin que se reporten lesionados.



La zona sigue resguardada por autoridades tras el ataque de ayer.pic.twitter.com/HMjzE5l1ND — Azucena Uresti (@azucenau) April 21, 2026

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FGR