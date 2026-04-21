¿Por qué el ataque a Teotihuacán apunta a la masacre de Columbine?

Relacionan al atacante de Teotihuacán con la masacre de Columbine

Este lunes se registró un ataque con arma de fuego en la zona arqueológia de Teotihuacán; informes recientes señalan que siete personas resultaron lesionadas con arma de fuego, y una de estas perdió la vida.

En redes sociales comenzaron a circular videos del momento en el que el tirador dispara en contra de las personas que se encontraban visitando la zona arqueológica, específicamente a quienes estaban en la pirámide de la Luna.

Se reportaron 13 personas lesionadas, entre las que se encuentran siete personas heridas con el arma de fuego; de las cuales una era una mujer de origen canadiense que lamentamente perdió la vida, mientras que las otras seis se encuentran recibiendo atención médica.

Tarjeta informativa del ataque en Teotihuacán ı Foto: Redes Sociales

Relación entre el atacante de Teotihuacán y Columbine

El tirador de Teotihuacán fue identificado como Julio César “N”, un hombre de 27 años de edad que portaba un arma de fuego, un arma punzo cortante y 52 cartuchos útiles que “en todo momento de la agresión portó en una de sus manos.”

Se precisó que el atacante recargó el arma en al menos dos ocasiones; y además de esto, también portaba una credencial del INE, un teléfono celular análogo, boletos de autobus y cosas relacionadas con La Masacre de Columbine.

El titular de la Fiscalía General del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez precisó que el atacante portaba “literatura, imágenes, y manuscritos presuntamente relacionados con hechos violentos que; se tiene conocimiento, pudieron haber sucedido en los Estados Unidos en abril de 1999.”

🚨🇲🇽 “No fue espontáneo”: el fiscal José Luis Cervantes revela que el ataque en Teotihuacán fue planeado y que el agresor visitó previamente la zona arqueológica#Teotihuacán #Seguridad #Edomex pic.twitter.com/xvyABKU4TQ — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 21, 2026

Además de la información otorgada por Cervantes Martínez durante la conferencia de prensa matutina de este martes, en redes sociales los internautas ya apuntaban un posible vínculo entre el hecho de este lunes y el ataque de la escuela Secundaria Columbine de Estados Unidos.

Esto debido a que Julio César “N” traía consigo una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparece él junto a Eric Harris y Dylan Klebold, los responsables del asesinato de 13 estudiantes de Columbine.

Se apuntó que el ilícito estadounidense conocido como La Masacre de Columbine fue perpetruado el 20 de abril de 1999, por lo que posiblemente el tirador de Teotihuacán habría decidido realizar el ataque en esta fecha premeditadamente.

Imagen que portaba el tirador de Teotihuacán ı Foto: Especial

Asimismo, señalaron la similitud entre la vestimenta de Julio César “N” y los responsables de La Masacre de Columbine, pues este también portaba pantalón y botas tácticas.

Además, también portaba una camisa de cuadros similar a la que utiliza Eric Harris en algunas fotografías, y una playera con la frase “Disconnect and Self Destruct”, que está relacionada con la La Comunidad de Crímenes Reales (True Crime Community/TCC).

El atacante de Teotihuacán se quitó la vida en el lugar de los hechos, esto después de haber recibido un impacto de bala en una pierna propiciado por la Guardia Nacional con la finalidad de inmovilizarlo, de acuerdo con la información de las autoridades.

Vestimenta del tirador de Teotihuacán ı Foto: Especial

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