Así sucedió

Ataque en Teotihuacán: Cronología del tiroteo al interior de la zona arqueológica

El atacante fue identificado como Julio César “N” de 27 años; se logró identificar el automóvil en el que llegó a la zona

Cronología del ataque en Teotihuacán
Cronología del ataque en Teotihuacán Foto: Cuartoscuro
Por:
Mariel Caballero

Un ataque armado registrado el 20 de abril en la Zona Arqueológica de Teotihuacán dejó como saldo dos personas fallecidas y 13 lesionados, de acuerdo con autoridades del Estado de México.

El secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Carrillo, presentó una cronología detallada de los hechos ocurridos en la zona de la Pirámide de la Luna.

Información preliminar de la Fiscalía estatal indica que el presunto responsable fue un hombre identificado como Julio César “N”, de 27 años, quien habría actuado solo. En el lugar se aseguraron un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles.

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Tiroteo en Teotihuacán.
Tiroteo en Teotihuacán. ı Foto: Redes sociales

Así fue el ataque

11:20 horas

El primer reporte alertó sobre la presencia de una persona armada dentro del sitio arqueológico. Visitantes y personal comenzaron a percatarse de la situación.

11:23 horas

Elementos de la Guardia Nacional, policía municipal y la Secretaría de Seguridad estatal tomaron conocimiento. En ese momento comenzaron a circular imágenes donde se observa al agresor en la Pirámide de la Luna, amenazando a turistas.

11:30 horas

Arribaron refuerzos de la Guardia Nacional. Según el informe, el atacante disparó contra los elementos de seguridad, quienes repelieron la agresión. Durante el intercambio, el sujeto resultó herido en una pierna.

11:45 horas

El presunto agresor se quitó la vida tras el enfrentamiento con las autoridades.

12:20 horas

La zona arqueológica fue completamente asegurada por fuerzas de seguridad. Se implementó un operativo con apoyo de corporaciones federales, estatales y locales, incluyendo la movilización de aproximadamente 300 elementos.

Tras el ataque, se activaron protocolos de emergencia para evacuar y acordonar el área, además de trasladar a los heridos a hospitales cercanos. Reportes oficiales señalan que siete personas sufrieron lesiones por arma de fuego, de las cuales seis ya fueron dadas de alta.

Las autoridades también lograron identificar el medio de llegada del agresor, quien habría arribado en un servicio de transporte y se hospedó en un hotel desde un día antes. El caso continúa bajo investigación para esclarecer completamente los hechos.

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LMCT

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