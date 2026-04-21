¿Quién es la canadiense que murió en Teotihuacán?

Esto se sabe de la mujer de origen canadiense que murió en el ataque en Teotihuacán.

El ataque armado en la zona arqueológica de Teotihuacán, ocurrido el 20 de abril, dejó 13 personas heridas y dos muertas: la primera, el tirador, quien se quitó la vida; la segunda, una mujer de origen canadiense.

Conforme avanzan las investigaciones por estos hechos, insólitos para nuestro país, se han revelado nuevos detalles, como la identidad de los afectados y del sospechoso, así como las posibles motivaciones de este último para perpetrar el ataque.

¡Momentos de terror! 😥

🔴Los visitantes de teotihuacán vivieron tensos momentos, cuando un sujeto comenzó a disparar a las personas desde lo alto de una pirámide.

En el clip difundido del momento se escucha el grito desesperado de alguien diciendo '¡Háblenle a la policía!'… pic.twitter.com/6AtBwiyxsP — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 20, 2026

De esta forma, se ha dado a conocer que la mayoría de los heridos fueron extranjeros, de entre quienes llamó la atención el caso de la fallecida, una mujer canadiense. Esto es todo lo que se sabe de la víctima mortal de este ataque.

Esto se sabe de Li Desong, quien murió en el ataque de Teotihuacán

Minutos después del ataque armado en Teotihuacán, el Gabinete de seguridad del Gobierno de México brindó información preliminar. Así, se dio a conocer que, resultado de estos hechos, fallecieron dos personas: el tirador, quien se quitó la vida, y una mujer de origen canadiense.

El Gabinete de Seguridad informa que, tras el reporte de detonaciones de arma de fuego en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, se desplegó un operativo coordinado con @SS_Edomex y @GN_MEXICO_ para atender la situación.



De acuerdo con la información… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 20, 2026

Posteriormente, se difundió un comunicado de autoridades estatales en donde se brindaron más detalles del segundo fallecimiento: era una mujer de 32 años, canadiense, de nombre Li Desong.

De acuerdo con la información que se conoce hasta el momento, la mujer se encontraba realizando el ascenso a la Pirámide de la Luna cuando recibió impactos de proyectil de arma de fuego.

El fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes, informó que el atacante de Teotihuacán, identificado como Julio César Jasso Ramírez, perdió la vida por su propia mano; la evidencia recolectada hasta al momento, arroja del agresor un perfil psicopático.#Teotihuacán #México… pic.twitter.com/6Ec8CMCvXP — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 21, 2026

Se tiene conocimiento de que uno de los disparos atravesó su muslo y otro impactó en la zona abdominal, lo que le provocó una hemorragia masiva. A pesar de los esfuerzos de los equipos de seguridad, la mujer falleció antes de poder ser trasladada a un hospital.

No se conoce más información de Li Desong, más que se encontraba en México en calidad de turista.

Aspecto de la zona arqueológica de Teotihuacán. ı Foto: Wikimedia

No hay información que la vincule como posible objetivo de un ataque armado, si bien reportes han puntualizado que, antes de perpetrar el ataque, el tirador dejó mensajes xenofóbicos que aludían a la Pirámide como un lugar para realizar sacrificios de extranjeros.

Por otro lado, se identificó a otra víctima de origen canadiense, la cual solo resultó herida. Aunque en el comunicado se mencionó Li Delicia de Yong, otras fuentes apuntan que su nombre, en realidad, es Felicia Lee o Telicia Lith, de 26 o 29 años.

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