Ajusta ISSSTE jubilación anticipada para mujeres: ¿Cuál es la nueva edad para el retiro?

Las mujeres que quieran retirarse de manera permanente de sus actividades laborales y que aún no cuenten con la edad requerida para pensionarse ahora podrán acceder al retiro anticipado.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el que se establecieron ajustes para la edad de jubilación.

Es por esto que las y los trabajadores que estén afiliados al ISSSTE podrán acceder a los nuevos criterios establecidos en la edad de jubilación a partir de este 2026, lo que representa un gran beneficio para quienes ya contemplaban retirarse.

Pensión por Jubilación ISSSTE ı Foto: Especial

Requisitos para jubilación anticipada

Anualmente se realizará un ajuste en la edad de jubulación, por lo que este 2026 las mujeres afiliadas al ISSSTE deberán tener 56 años de edad para poder retirarse de sus trabajos y obtener una pensión.

Para esto también se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

Tener al menos 28 años cotizados en el ISSSTE

No haber seleccionado el esquema de bonos de pensión del ISSSTE

En cuanto a la pensión por Edad y Tiempo de Servicios, y la pensión por Cesantía en Edad Avanzada del Décimo Transitorio o tuvieron moficiaciones, y este decreto no afecta a quienes optaron por el Bono de Pensión del ISSSTE.

El decreto en el que se reduce la edad para acceder a la modalidad de Pensión por Jubilación tampoco afecta a las personas trabajadoras que cotizan bajo el régimen ordinario de Cuentas Individuales.

En la nueva Ley del ISSSTE se establece el freno del incremento de la edad mínima de jubilación, por lo que ahora se reducirá de manera gradual para que en el 2034 se llegue a la reducción de 53 años para las trabajadoras y 55 años para los trabajadores.

Ajuste de edad de jubilación ISSSTE ı Foto: Captura de pantalla

Pese a que la edad para la jubilación sufrirá una reducción, las semanas de cotización no sufrieron alguna modificación, por lo que estas continuarán tal como estaban anteriormente.

El Décimo Transitorio o Régimen Anterior corresponde a las y los trabajadores que eligieron mantenerse en el régimen modificado del ISSSTE y se encontraban activos cuando entró en vigor la Ley del ISSSTE 2007.

Este esquema permite tres modalidades para que se pueda acceder a una pensión:

Pensión por jubilación

Pensión por edad y tiempo de servicio

Pensión por Cesantía en Edad Avanzada

Para acceder a la pensión por jubilación se debe contar con un registro en una Afore, tener el expediente de Identificación de Trabajador actualizado, y contar con un mínimo de 28 años de servicio en caso de mujeres, y con 30 años de servicio en caso de los hombres.

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