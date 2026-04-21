Aguinaldo ISSSTE: ¿A partir de cuándo aplica el recorte?

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) informó que el recorte del aguinaldo para las pensiones únicamente aplicará a una parte de la población.

El ISSSTE enfrentará un recorte del 50 por ciento en el pago de los aguinaldos de las pensiones, esto luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avalara una resolución.

En dicha resolución se establece que la reforma fue avalada para poder evitar futuras presiones presupuestales que puedan comprometer la sostenibilidad de las pensiones y así poder preservar los derechos de quienes reciban esta prestación.

Reducción del aguinaldo ISSSTE ı Foto: Especial

¿A quiénes y apartir de cuándo aplica el recorte?

El recorte del 50 por ciento del aguinaldo únicamente aplicará a las personas de Zacatecas, por lo que a partir del pago que se realizará este 2026 pasarán de 60 a 30 días de aguinaldo.

El ISSSTE apuntó que el recorte corresponde “exclusivamente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC), el cual es un organismo público de carácter estatal, que se rige bajo una legislación local y no tiene vinculación con este instituto federal.”

Asimismo, apuntó que esta dosposición no afectará a las personas que se encuentren pensionadas y jubiladas en el ISSSTE, incluyendo a quienes residen en Zacatecas y mantienen íntegro el derecho a recibir 40 días de aguinaldo.

Publicación del ISSSTE sobre la reducción de aguinaldo ı Foto: Captura de pantalla

Las modalidades de jubilación en las que aplicará la resolución a partir de este 2026 son:

Pensión por cesantía en edad avanzada

Pensión por incapacidad permanente

Pensión por invalidez

Pensión por vejez

Las pensiones que sean previas al 11 de agosto del 2024 mantendrán su derecho original a recibir 60 días de aguinaldo, mientras que los nuevos jubilados son los que recibirán el pago de 30 días.

Con esta información las personas pensionadas del ISSSTEZAC podrán planear con anticipación el presupuesto personal o familiar con el que contarán, para así poder tomar las medidas necesarias.

En el calendario anual de pago de pensiones del ISSSTE se establecen las fechas en las que las y los pensionados pueden disponer de su dinero de manera mensual, y en este se incluyen también las fechas correspondientes al aguinaldo.

El artículo 74 de las “Pensiones, pólizas de defunción y ayuda para gastos de funeral y aguinaldo” del ISSSTEZAC establecía que los pensionados podían acceder a 60 días de aguinaldo, mientras que el artículo 75 apuntaba que el aguinaldo se paga en dos parcialidades.

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