¿Quién es María Irene Dipp, esposa de Eruviel Ávila?

María Irene Dipp Walther, esposa del político Eruviel Ávila Villegas, denunció presunta violencia psicológica y amenazas por parte del legislador. A través de redes sociales, la mujer aseguró que decidió separarse junto a sus hijos para alejarse de lo que describió como un entorno dañino.

Dipp señaló que ha recibido advertencias de acciones legales en su contra y expresó temor por su integridad y la de su familia. En su mensaje, responsabilizó directamente a su esposo de cualquier situación que pudiera afectarlos.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Denuncian a @eruviel_avila por presunta violencia psicológica y amenazas.

María Irene Dipp, esposa del diputado federal, rompió el silencio a través de un video donde revela el difícil entorno que vive junto a sus hijos. pic.twitter.com/XDGoWpXZTl — Gildo Garza (@GildoGarzaMx) April 21, 2026

¿Quién es María Irene Dipp?

María Irene Dipp Walther nació el 20 de agosto de 1986 en Mexicali, Baja California, por lo que actualmente tiene 39 años. Es licenciada en Derecho por el Centro de Enseñanza Técnica y Superior y ha desarrollado su trayectoria profesional en el ámbito empresarial.

Entre sus cargos, destaca su labor con la Presidencia en la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). También formó parte del despacho De Hoyos y Avilés, vinculado a su familia. Es hija de María Irene Walther, quien ha ocupado cargos como funcionaria pública en Baja California.

¿Cuántos hijos tiene con Eruviel Ávila?

La pareja tiene dos hijos menores de edad, identificados como Juan Pablo y María. En su mensaje público, Dipp enfatizó su preocupación por el bienestar de ambos, al señalar que vive con el temor constante de perderlos.

“Hoy lo hago responsable de cualquier situación que afecte nuestra integridad, tanto la mía, María Irene Dipp Walter, y la de mis hijos Juan Pablo y María Ávila Dipp”, concluye la mujer en el video.

Eruviel Ávila, exgobernador del Edomex, y su esposa, María Irene Dipp Walther. ı Foto: X @mariairenedipp

¿Cómo se conocieron María Irene Dipp y Eruviel Ávila?

De acuerdo con reportes, la relación entre Dipp Walther y Ávila Villegas inició tras coincidir en un evento de la Coparmex, donde ella se desempeñaba como directora de Presidencia. Posteriormente, la pareja contrajo matrimonio en junio de 2017.

Este es el segundo matrimonio del exgobernador del Estado de México, quien previamente estuvo casado con Grimalda Muñoz. Actualmente, el caso ha generado atención pública debido a las denuncias hechas por Dipp, mientras no se ha informado una postura oficial por parte del legislador.

Eruviel Ávila Villegas y su esposa María Irene Dipp en 2017 ı Foto: Cuartoscuro

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LMCT