Esposa de Eruviel Ávila lo acusa de amenazas y violencia psicológica: ‘Vivo con temor’ | VIDEO

María Irene Dipp, esposa del diputado del PVEM, Eruviel Ávila, denunció que el legislador la ha amenazado y ha ejercido violencia psicológica sobre ella, después de que decidiera apartarse de él junto a sus hijos para liberarse de lo que llamó un “ambiente tóxico”.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Dipp Walther denuncia que su esposo la ha amenazado con “proceder legalmente” y “hacerle daño” a ella y a sus hijos.

“Por parte de mi marido Eruviel Ávila Villegas he recibido amenazas de que va a proceder legalmente en mi contra y vivo con el temor constante de perder a mis hijos”, explica la mujer en el video.

Eruviel Ávila, en fotografía de archivo. ı Foto: larazondemexico

“Intenté de todas las maneras llegar a una solución pacífica, buscando siempre el bien de nuestros hijos, pero recibí amenazas directas civiles y penales en mi contra”, abunda.

Aunque María Irene Dipp no explica el motivo de las amenazas y el distanciamiento con su esposo, sugiere que estos ocurrieron después de que ella se apartara de él junto con sus hijos, con el objetivo de “librar[los] del ambiente tóxico en el que vivíamos”.

“Se me acusa de haber provocado todo esto, cuando lo único que hice fue intentar proteger, ayudar y librar a mis hijos del ambiente tóxico en el que vivíamos”, explica Dipp Walther.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Denuncian a @eruviel_avila por presunta violencia psicológica y amenazas.

María Irene Dipp, esposa del diputado federal, rompió el silencio a través de un video donde revela el difícil entorno que vive junto a sus hijos. pic.twitter.com/XDGoWpXZTl — Gildo Garza (@GildoGarzaMx) April 21, 2026

Ante esta situación, la mujer responsabilizó a Eruviel Ávila “de cualquier situación que afecte nuestra integridad”.

“Hoy lo hago responsable de cualquier situación que afecte nuestra integridad, tanto la mía, María Irene Dipp Walter, y la de mis hijos Juan Pablo y María Ávila Dipp”, concluye la mujer en el video.

Se desconocen los detalles de la denuncia o los motivos detrás de ella. Eruviel Ávila no se ha pronunciado al respecto.

Eruviel Ávila y María Irene Dipp contrajeron matrimonio en junio de 2017. Es el segundo matrimonio del también exgobernador del Estado de México, quien estuvo casado con Grimalda Muñoz, de quien se divorció en 2011.

De acuerdo con reportes periodísticos, Ávila Villegas y Dipp Walther (sobrina de Gustavo de Hoyos Walther) se conocieron en un evento de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en donde ella era directora de Presidencia.

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