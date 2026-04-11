Aeropuerto Internacional de Monterrey desvía vuelos por tormenta

Debido a las condiciones climáticas adversas en Nuevo León, el Aeropuerto Internacional de Monterrey (MTY) ha desviado algunos vuelos, por lo que sugiere a pasajeros verificar el estado de los viajes con las diferentes aerolíneas.
A través de la red social X, el aeropuerto General Mariano Escobedo informó que al menos tres vuelos con dirección a Monterrey han resultado afectados:
- VOI5597, procedente de Guanajuato
- VIV4207, procedente de Querétaro
- AAL4010, procedente de Dallas
Los vuelos fueron desviados a aeropuertos de San Luis Potosí, Zacatecas y Laredo, Texas, de acuerdo con el sitio de seguimiento de viajes aéreos FlightAware.
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Al corte de las 21:17 horas, la terminal aérea advirtió que persistían las lluvias ligeras, nubes dispersas y reportó 8 kilómetros de visibilidad. “Aeropuerto operando”, informó.
En tanto, Protección Civil de Nuevo León ha reportado la presencia de lluvias y actividad eléctrica en la Zona Metropolitana de Monterrey. Además, para la noche de este 11 de abril pronosticó posible caída de granizo y rachas fuertes de viento en los municipios de:
- Monterrey
- General Escobedo
- San Pedro Garza
- Santa Catarina
- García
- Abasolo
- Apodaca
- Santiago
- Hidalgo
- Ciénega de Flores
- Allende
- Cadereyta
- Linares
- Montemorelos
- Galeana
- Rayones
- Iturbide
- Aramberri
Por separado, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte lluvias muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo para este domingo 12 de abril al centro, este y sur de Nuevo León.
Para la tarde, el meteorológico prevé ambiente cálido a caluroso y viento de entre 40 a 50 kilómetros por hora, con rachas de hasta 80, así como la posible formación de torbellinos al norte de la entidad.
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cehr