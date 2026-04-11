Aeropuerto Internacional de Monterrey desvía vuelos por tormenta

En la fotografía, aviones de la aerolínea VivaAerobus en el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Debido a las condiciones climáticas adversas en Nuevo León, el Aeropuerto Internacional de Monterrey (MTY) ha desviado algunos vuelos, por lo que sugiere a pasajeros verificar el estado de los viajes con las diferentes aerolíneas.

A través de la red social X, el aeropuerto General Mariano Escobedo informó que al menos tres vuelos con dirección a Monterrey han resultado afectados:

VOI5597 , procedente de Guanajuato

VIV4207 , procedente de Querétaro

AAL4010, procedente de Dallas

Los vuelos fueron desviados a aeropuertos de San Luis Potosí, Zacatecas y Laredo, Texas, de acuerdo con el sitio de seguimiento de viajes aéreos FlightAware.

Al corte de las 21:17 horas, la terminal aérea advirtió que persistían las lluvias ligeras, nubes dispersas y reportó 8 kilómetros de visibilidad. “Aeropuerto operando”, informó.

#AeropuertoDeMty informa: 22°C de temperatura, 100% de humedad, 5 millas de visibilidad, cielo Nubes dispersas a una altura de 2,000 ft con luvia ligera sobre la estación. Aeropuerto operando. — Aeropuerto Internacional de Monterrey (@AeropuertoDeMTY) April 12, 2026

En tanto, Protección Civil de Nuevo León ha reportado la presencia de lluvias y actividad eléctrica en la Zona Metropolitana de Monterrey. Además, para la noche de este 11 de abril pronosticó posible caída de granizo y rachas fuertes de viento en los municipios de:

Monterrey

General Escobedo

San Pedro Garza

Santa Catarina

García

Abasolo

Apodaca

Santiago

Hidalgo

Ciénega de Flores

Allende

Cadereyta

Linares

Montemorelos

Galeana

Rayones

Iturbide

Aramberri

Por separado, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte lluvias muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo para este domingo 12 de abril al centro, este y sur de Nuevo León.

Para la tarde, el meteorológico prevé ambiente cálido a caluroso y viento de entre 40 a 50 kilómetros por hora, con rachas de hasta 80, así como la posible formación de torbellinos al norte de la entidad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr