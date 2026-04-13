Claudia Sheinbaum manda 6 mil mdp a Michoacán para becas educativas.

El Gobierno federal destinó este año para Michoacán cerca de 6 mil millones de pesos para becas que benefician a 800 mil estudiantes de todos los niveles educativos, como parte del Plan por la Paz y la Justicia, que ordenó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El gobernador michoacano, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que 590 mil 339 alumnas y alumnos de educación básica tienen el respaldo de la Beca Rita Cetina, 130 mil estudiantes de educación media superior reciben la Beca Benito Juárez, 17 mil 35 jóvenes de educación superior tienen la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro y 54 mil estudiantes de ese mismo nivel cuentan con la Beca Gertrudis Bocanegra.

“Cada beca entregada constituye un acto de confianza. Más jóvenes que continúan, más familias que respiran y un futuro que ya no es una promesa, sino algo que se construye todos los días desde la educación”, afirmó.

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Tras las vacaciones de Semana Santa, este lunes se retomó el pago de continuidad de la Beca Rita Cetina y el calendario oficial sigue el proceso para garantizar que los apoyos lleguen directamente a quienes más lo necesitan, fortaleciendo la economía de los hogares.

Con este despliegue financiero y logístico, Michoacán va por su cuarto ciclo escolar completo y sin interrupciones, al tiempo que se fortalece la economía familiar, subrayó Ramírez Bedolla, al reafirmar que la educación es la herramienta más poderosa para alcanzar la estabilidad y la justicia en el estado.

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JVR