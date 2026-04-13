Detienen a agente del MP en Michoacán por presunto cohecho y delitos contra la justicia

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión contra un agente del Ministerio Público, identificado como Oscar “N”, por su presunta participación en delitos de cohecho y conductas que atentan contra la administración de justicia, en agravio de dos personas.

De acuerdo con la institución, la detención fue realizada por conducto de la Vicefiscalía de Control Interno y Evaluación y la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, como parte de la política de cero impunidad y combate a la corrupción dentro del organismo.

Imagen de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán. ı Foto: Especial.

Durante la audiencia inicial, celebrada el domingo, el órgano jurisdiccional validó la legalidad de la captura y se formuló imputación en contra del funcionario. Asimismo, el acusado solicitó la duplicidad del término constitucional para que se determine su situación jurídica, mientras que el juez le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

La dependencia señaló en el comunicado que estas acciones forman parte de la estrategia institucional impulsada por el fiscal general, Carlos Torres Piña, enfocada en sancionar cualquier acto que vulnere la legalidad, incluso al interior de la propia Fiscalía.

“La política de cero tolerancia a actos de corrupción se refleja en acciones firmes al interior de la institución”, se lee en el documento difundido por la FGE.

La Fiscalía subrayó que mantendrá una postura de firmeza frente a conductas que comprometan la confianza ciudadana, el Estado de Derecho y el correcto desempeño del servicio público.

Reiteró que no habrá tolerancia para quienes incumplan con los principios de legalidad, honradez y respeto a los derechos humanos.

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