Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez por peculado; seguirá en prisión preventiva

La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) obtuvo la vinculación a proceso de Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo” o “Comandante H”, por su probable responsabilidad en el delito de peculado en agravio del patrimonio público, informó la institución a través de un comunicado.

Esta vinculación a proceso se suma a la que ya pesaba sobre el exsecretario de Seguridad de Tabasco por su presunta participación en el delito de desaparición forzada, por lo que “El Abuelo” seguirá en prisión preventiva.

La Fiscalía estatal recordó, en su comunicado, que la orden de aprehensión en contra del exsecretario de Seguridad de Tabasco fue cumplimentada el pasado 7 de abril de 2026.

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#BoletínFGE: Logra #FGETabasco vinculación a proceso contra Hernán “N” por el delito de peculado.



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Posteriormente, durante la continuación de la audiencia inicial celebrada este lunes, el Ministerio Público presentó datos de prueba que, a su consideración, acreditan la posible participación del imputado en los hechos investigados.

Tras analizar los argumentos expuestos por ambas partes, un Juez de Control determinó dictar el auto de vinculación a proceso por el delito de peculado, previsto en el artículo 243 del Código Penal de Tabasco.

Como medida cautelar, el juez ratificó la prisión preventiva justificada, por lo que Bermúdez Requena permanecerá recluido mientras avanza el proceso penal.

Además, fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, el cual concluirá el 12 de agosto de 2026.

Según la legislación estatal, el delito de peculado contempla penas que van de dos a 14 años de prisión, además de multa e inhabilitación para ocupar cargos públicos, dependiendo del monto del daño patrimonial y de las circunstancias del caso.

Bermúdez Requena, identificado también como presunto líder del grupo delictivo “La Barredora”, permanece recluido en el Penal Federal Número 1, donde enfrenta diversos procesos penales.

La Fiscalía recordó que, conforme al marco legal vigente, toda persona se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial.

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