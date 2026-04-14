Evelyn entrega insumos para el campo

Evelyn Salgado entrega más de 66 mdp en insumos, apoyos y equipo para impulsar el desarrollo del campo.

LA GOBERNADORA de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, garantizó el abasto de maíz en el estado y la estabilidad en el precio de la masa y la tortilla, además de fortalecer la producción del campo guerrerense, al encabezar la entrega de apoyos al sector agropecuario por más de 66 millones de pesos, beneficiando a más de 17 mil productores del campo de todas las regiones de la entidad.

“Refrendamos nuestro absoluto compromiso con la entrega de una inversión superior a los 66 millones de pesos algo que no se había dado en una entrega de esta magnitud de cualquier administración, beneficiando a más de 17 mil productoras y productores de nuestro estado que sin duda van a fortalecer el campo de Guerrero", afirmó la gobernadora.

Durante el evento realizado en la explanada del Poder Ejecutivo, Evelyn Salgado afirmó que está inversión fortalece la producción agrícola del grano básico con maquinaria, semilla mejorada, insumos para la siembra y apoyos que responden a necesidades reales y eficientar el trabajo en la tierra.

¡Más de 66 mdp llegan directo al corazón del campo guerrerense! 🌽



En la Casa del Pueblo hicimos una de las entregas más importantes e históricas para Guerrero, con beneficio directo para más de 17 mil mujeres y hombres que todos los días trabajan la tierra con esfuerzo y… pic.twitter.com/B5DigCkobu — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) April 14, 2026

La mandataria estatal destacó que la entrega también beneficia con 300 toneladas de maíz a los industriales de la Masa y la Tortilla, a fin de estabilizar su precio en seguir beneficiando la economía y el ingreso familiar.

La gobernadora entregó equipamiento agrícola por más de 25 millones de pesos, además de insumos de maíz por más de 10.5 millones de pesos; garantías para el fortalecimiento de proyectos por más de 23 millones de pesos y equipamiento ganadero con una inversión de 8.2 millones de pesos.

En su intervención, el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Alejandro Zepeda Castorena, informó que los apoyos incluyen maquinaria y equipo menor, semilla mejorada e híbrida, servicios de aspersión aérea no tripulada, así como la entrega de maíz grano para contribuir a la estabilización del precio de la tortilla.

Detalló que también se contemplan garantías para el desarrollo de proyectos productivos, paquetes tecnológicos de maíz, fortalecimiento de programas, proyectos estratégicos de Sembrando Vida y equipamiento ganadero, con una inversión total de 66 millones 797 mil pesos en beneficio de más de 17 mil productores de la Montaña, Costa Chica, Costa Grande, Norte, Tierra Caliente, Acapulco y la Sierra.

Desde la Casa del Pueblo, la mandataria estatal reiteró su compromiso de impulsar el campo guerrerense como prioridad de su gobierno para el desarrollo económico y la seguridad alimentaria del estado.

“Respaldar al campo es reconocer y saldar esa deuda histórica, fortaleciendo a Guerrero desde su propia raíz”, puntualizó la mandataria estatal acompañada por la presidenta del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda; el coordinador de Sembrando Vida, Felipe de Jesús Sosa; el representante de los industriales de la Masa y la Tortilla, Arcadio Castro Santos; la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, entre otros representantes del sector agrícola de Guerrero.

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JVR