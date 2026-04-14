Reapertura de Secrets Playa Mujeres fortalece confianza turística en Quintana Roo

Junto con Graciela Hank González, propietaria de Grupo Hermes División Turismo, y de Gabriel Felip, presidente de Hyatt Internacional para Latinoamérica y el Caribe, la gobernadora Mara Lezama corta listón inaugural.

Al participar en la ceremonia de reapertura de Secrets Playa Mujeres Golf & Spa Resorts en la zona continental de Isla Mujeres, la gobernadora Mara Lezama Espinosa destacó que este proyecto generará, sin duda, prosperidad para todas y todos, por lo que puntualizó la confianza de los inversionistas en Quintana Roo.

Con la presencia de Graciela Hank González, propietaria de Grupo Hermes División Turismo, y de Gabriel Felip, presidente de Hyatt Internacional para Latinoamérica y el Caribe, la gobernadora Mara Lezama destacó que la zona continental de Isla Mujeres alcanzó más del 85% de ocupación hotelera en la pasada temporada vacacional, y sigue ampliándose

“Los turistas quieren vacacionar en la Capital Mundial de las Vacaciones” expresó para luego dar a conocer a las y los inversionistas que ya inició la modernización y ampliación de la carretera Cancún-Isla Blanca, que había prometido. “Vamos a iniciar con dos kilómetros, luego otros dos e ir avanzando porque este destino merece seguir creciendo y tener un corredor turístico al nivel de la inversión que ustedes hacen”, añadió.

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Previamente, Gabriel Felip expresó que el corte del listón inaugural es la mejor forma de renovar el compromiso con el cuidado de las personas, con la prosperidad del destino y con el desarrollo del potencial de Quintana Roo, en donde Hyatt para Latinoamérica y el Caribe administra 32 resorts que representan más de 13 mil habitaciones, fuente de empleo directo para más de 19 mil familias.

🏨 Fortalecemos la confianza turística con la reapertura del @SecretsPlayaM



Junto a la señora Graciela Hank González, propietaria de Grupo Hermes División Turismo, y de Gabriel Felip, presidente de Hyatt Internacional para Latinoamérica y el Caribe, reaperturamos este gran… pic.twitter.com/lTOQG2vMQH — Mara Lezama (@MaraLezama) April 15, 2026

Añadió que para la reapertura de este resort se rediseñaron sus 424 habitaciones con un concepto contemporáneo, reforzado la propuesta de experiencias Premium, con un nuevo edificio con su propio club y playa privada. Asimismo, se desarrolló una nueva propuesta gastronómica y de entretenimiento.

Por su parte, Graciela Hank relató la participación de la familia Hank en la creación de Playa Mujeres que, con esta renovación, se posiciona en México y en el mundo, consolidando la oferta turística de Quintana Roo para huéspedes cada vez más exigentes.

Afirmó que con el compromiso de que esta inversión impacte verdaderamente en las familias, en el impulso al turismo y a la protección de la naturaleza, este desarrollo seguirá beneficiando a más de mil 400 familias que trabajan en él.

Luego de la ceremonia oficial, se realizó un recorrido por el complejo que incluyó un espectáculo de drones, una fotografía con el personal que labora aquí, así como la visita a las habitaciones.

Estuvieron en el presídium Alberto Vitar Hank, presidente del Fondo Capital, Infraestructura y Campo de Golf de Playa Mujeres; Carlos de la Isla Corry, director general de las oficinas de presidencia de Grupo Hermes; Carlos Alberto Andrade Téllez, director general adjunto de la administración y finanzas de Grupo Hermes; José Aguilar Rodríguez, síndico municipal del Ayuntamiento de Isla Mujeres; Andrés Aguilar Becerril, subsecretario de Turismo del Estado de Quintana Roo, y Flavio Carlos Rosado, secretario estatal de Salud.

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JVR