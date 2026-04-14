Riña en Ixtapamoto 2026 desata balacera; hay un detenido | VIDEO

Asistentes a la tercera edición del evento Ixtapamoto, realizado el pasado fin de semana en el municipio de Ixtapaluca, al oriente del Estado de México, vivieron momentos de tensión luego de que se escucharon detonaciones de arma de fuego durante una riña.

De acuerdo con videos difundidos por testigos, los hechos ocurrieron el pasado 12 de abril en inmediaciones de la Ciudad Deportiva de Ixtapaluca, donde se registró la gresca.

Aunque se desconocen los motivos de los disturbios, en las grabaciones es posible observar a una multitud mientras forcejea cerca de un área de bebidas alcohólicas. En un momento, uno de los involucrados desenfunda un pistola y realiza una detonación que interrumpe de inmediato la trifulca.

Entre gritos y la música, que suena de fondo a todo volumen, el tirador dispara al aire en otras tres ocasiones, mientras algunos de los presentes lo increpan y le exigen que baje el arma. Algunos metrajes muestran el momento en el que el sujeto se retira, con el rostro claramente visible.

Pese al violento hecho no se reportaron personas lesionadas y, de acuerdo con los organizadores del evento, el responsable de accionar el arma fue localizado, detenido y posteriormente puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

A través de su cuenta de Facebook, Ixtapamoto se deslindó del sujeto, a quien señaló de haber asistido “con intención de provocar disturbios y alterar el orden”.

“Reiteramos que este incidente fue atendido de forma oportuna, evitando mayores consecuencias, y que la seguridad de nuestros asistentes, participantes y colaboradores sigue siendo nuestra máxima prioridad”, añadieron los organizadores en su comunicado.

Hasta la publicación de esta noticia, las autoridades municipales no se han pronunciado al respecto; sin embargo, previamente la Dirección de Seguridad y Prevención Ciudadana había compartido una serie de medidas preventivas para asistentes al evento.

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cehr