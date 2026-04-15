Apunta plagio de edil a La Familia: Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, indicó que las primeras líneas de investigación sobre la privación ilegal de la libertad del alcalde de Taxco, Guerrero, Juan Andrés Vega, y de su padre, apuntan a la participación del grupo delictivo La Familia Michoacana.

Durante su participación en la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario explicó que el pasado 11 de abril se reportó la no localización del padre del edil, sin que hubiera una exigencia económica a cambio.

24 horas estuvo el alcalde sin ser localizado

Un día después, tras intensificar las labores de búsqueda, se localizó el auto del padre del presidente municipal y posteriormente el edil, tras iniciar él mismo la búsqueda de su padre, también se reportó como no localizado.

Expuso que, al confirmarse la no localización tanto del familiar como del alcalde, se intensificaron las acciones de búsqueda, con la participación de autoridades estatales y federales.

Explicó que, en coordinación con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, se amplió el operativo hacia los límites entre Guerrero y el Estado de México.

El Dato: TAXCO DE ALARCÓN es uno de los tres principales destinos turísticos de Guerrero, que recientemente registró alta afluencia de visitantes en el periodo de Semana Santa.

“Había indicios de que en límites del Estado de México con Guerrero, por eso se involucra a las autoridades del Estado de México, quienes hicieron un operativo importante y se localiza a las dos personas con vida, quienes fueron liberadas”, dijo.

Refirió que ambas personas están actualmente bajo resguardo de la policía estatal, luego de haber sido liberadas.

El funcionario federal también reconoció que se investigan dos narcomantas en las que se señala al presidente municipal Vega Carranza por presuntos vínculos con grupos criminales.

“En efecto, hay dos mantas que salieron en contra del alcalde; me parece que una fue este año y la otra el año pasado; son dos que tenemos conocimiento y también son parte de la investigación”, mencionó García Harfuch.

Estos hechos ocurrieron luego de la captura de Juan “N”, alias El Gokú y presunto jefe de plaza de La Familia Michoacana, el pasado 8 de abril, además del operativo en el que se aseguraron cuatro bodegas y la detención de siete personas dedicadas a la extorsión y al control de la venta de alcohol y refrescos presuntamente del mismo grupo delictivo.

Medios locales reportaron que los secuestros del edil y de su padre fueron usados para negociar la liberación del jefe de plaza conocido como El Gokú.

La Fiscalía de Guerrero informó, tras la detención de El Gokú, que este individuo es señalado por homicidio calificado, en un caso ocurrido el 2 de mayo de 2010 en la colonia La Mira, en Acapulco. Según la autoridad, fue asegurado en flagrancia con seis paquetes de hierba seca con características similares a la marihuana, una báscula gramera y una motocicleta.

La detención del referido sujeto ocasionó que colonias enteras de Taxco quedaran incomunicadas, cuando los delincuentes bloquearon los accesos principales con unidades del transporte público y pipas de agua.