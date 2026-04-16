Evelyn Salgado participa en reunión de Gabinete de Seguridad Nacional

La Presidenta de México junto a la Gobernadora constitucional de Guerrero.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, acudió a Palacio Nacional para participar en la reunión del Gabinete de Seguridad, encabezada por la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, junto al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Evelyn Salgado Pineda puntualizó que, en Guerrero la seguridad se atiende con trabajo permanente y perfecta coordinación. Por ello, reconoció el respaldo firme y la colaboración efectiva del Gobierno de México, que ha permitido dar mejores resultados en Guerrero, demostrando que el trabajo en unidad, permite avanzar en la ruta de la paz.

“La seguridad de los guerrerenses es nuestro mayor compromiso. Y en esta directriz continuaremos fortaleciendo la estrategia integral, que atiende desde las causas hasta la presencia operativa en territorio”, sostuvo Evelyn Salgado Pineda desde Palacio Nacional.

TE RECOMENDAMOS: Acción judicial Detiene FGE a presunto responsable del feminicidio de Daniela

Evelyn Salgado Pineda reconoció y agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y del Gabinete de Seguridad, así como se las Fuerzas Armadas, Marina, Defensa, Guardia Nacional, además de las fiscalías, por su entrega y compromiso permanente con Guerrero.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR