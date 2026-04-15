Evelyn Salgado inaugura obras de rehabilitación en la Universidad Tecnológica del Mar.

“Vamos a seguir haciendo de la educación la herramienta más poderosa que tenemos para seguir transformando Guerrero y para poder transformar el mundo; vamos a seguir sembrando esta semilla de las oportunidades para los jóvenes, para las familias y para el futuro de Marquelia”, expresó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda durante la inauguración de las obras de rehabilitación en la Universidad Tecnológica del Mar del estado de Guerrero, en donde se destinó una inversión de casi 15 millones de pesos, en beneficio de la comunidad educativa de ese plantel.

Acompañada del alcalde de Marquelia, Javier Tacuba Salas, así como de estudiantes, personal docente y administrativo de la institución, la mandataria estatal compartió su beneplácito por la inauguración de estas obras, que contribuyen a fortalecer uno de los ejes más importantes, como lo es la educación.

Y añadió: “Hoy venimos a seguir construyendo ese futuro, esas obras que fortalecen la educación, que dignifican los espacios universitarios y que abren más oportunidades para las y los jóvenes que se están preparando en esta institución, para servir a su comunidad y para servir a nuestro pueblo”.

En su mensaje, Salgado Pineda destacó que a lo largo de la actual administración, se han puesto en marcha acciones diversas en este municipio, destacando el impulso a la conectividad, a través de la atención a calles, caminos, accesos y puentes, así como la atención puntos como Zoyatlán, Barra de Tecoanapa y la vía Marquelia-La Bocana; el fortalecimiento a servicios básicos de calidad como el acceso al agua potable, saneamiento y electrificación; el impulso a la educación, mediante la construcción de aulas, la rehabilitación de planteles e infraestructura.

¡Así se transforma #Marquelia! ✨



Recuperamos esta cancha para que niñas, niños y jóvenes la disfruten en mejores condiciones, con una increíble vista al mar. 🌊⚽️



Y vamos por más: seguimos llevando obras que mejoran la vida en la #CostaChica. 💪 pic.twitter.com/Xpp0ltAvWo — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) April 16, 2026

La mandataria indicó que en lo que va de la actual administración, se han destinado recursos por el orden de poco más de 183 millones de pesos y anunció que para este 2026, se suman 36 millones de pesos más, para dar continuidad a obras y acciones, que se traducen en mejoresservicios, espacios más dignos y una atención cercana.

“En total Marquelia habrá recibido una inversión superior con todo esto que vamos a hacer, a los 216 millones de pesos. Esta es una cifra histórica, no se había invertido tanto en Marquelia en muchísimos años, 216 millones de pesos, esto refleja ese compromiso que tenemos con este municipio tan bello”, puntualizó.

En su turno, el director general del Instituto Guerrerense de Infraestructura Física y Educativa del Estado de Guerrero (IGIFE), Enrique Ramírez Barrios, detalló que en esta obra se invirtieron 14 millones 926 mil pesos, para la construcción de la cancha de futbol, techado en estructura metálica, rehabilitación del Laboratorio de Enfermería, suministro e instalación de planta eléctrica, entre otras acciones.

Mientras que el alcalde, Javier Tacuba, agradeció el apoyo de la gobernadora, a quien se refirió como una mujer comprometida con el desarrollo de su estado. “Sepa usted, maestra Evelyn, que siempre ocupará un lugar preferencial en el corazón de todas y todos los marquelinos”, dijo.

En representación de los estudiantes, la alumna del octavo semestre de la licenciatura de Turismo, Rubí Dalia Rómulo Castillo, enfatizó que la presencia de la gobernadora es un aliciente para seguir preparándose, con un compromiso para servir a sus comunidades. Por ello, agradeció esta importante inversión, pues la educación es uno de los factores con mayor relevancia para la transformación y progreso de la sociedad, enriqueciendo la cultura y los valores. “Hoy la recibimos con la esperanza y con la certeza de que trabajando juntos, estudiantes, docentes y gobierno, lograremos nuestro objetivo”, apuntó.

Asistieron a este evento la presidenta del DIF Guerrero, Liz Adriana Salgado Pineda; el director de la Cicaeg, Martín Vega González; la diputada local, Guadalupe García Villalba, así como estudiantes, padres de familia y docentes.

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JVR