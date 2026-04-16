Desaparece ahora un mando de Michoacán

Rogelio Portillo Jaramillo, director regional de la Secretaría del Bienestar (Sedebi) de Michoacán en el municipio de Huetamo, fue reportado desaparecido luego de ser visto por última vez el pasado 28 de marzo.

Portillo Jaramillo fue investigado por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) estadounidense, por presuntos vínculos con el narcotráfico, en el año 2021.

De acuerdo con la ficha de búsqueda compartida por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Portillo Jaramillo fue visto alrededor de las 17:40 horas de aquel día en Huetamo. Tiene 47 años, así como color de piel moreno claro y complexión mediana.

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El Dato: EL SERVIDOR público local del que no se sabe su paradero es hijo de Edilberto Portillo Mendoza, fundador y propietario del grupo musical Beto y sus Canarios.

Como señas particulares, tiene una cicatriz en una de las clavículas. El último día en que fue visto llevaba puesta una camisa color blanco con rayas en color negro; pantalón de mezclilla color azul oscuro, y zapatos de vestir color café.

El funcionario pudo ser víctima de secuestro, establecieron medios informativos locales, aunque las autoridades de la Fiscalía de Michoacán solamente mencionaron que se cuenta con una investigación por su desaparición.

Aunque hasta el cierre de esta edición no lo había confirmado ayer la Fiscalía de Michoacán, los reportes locales indicaron que el 29 de marzo la camioneta del funcionario apareció calcinada en la carretera Tzitzio-Apatzingán, a la altura del poblado Siete Carreras.

El presidente municipal de Huetamo, Pablo Varona Estrada, se expresó al respecto y lamentó los hechos, e hizo un llamado a la ciudadanía a no “hacer política barata en temas tan lamentables que le suceden a una familia”.

47 años tiene la persona no localizada

“Familia, yo los invito a que nos ayudemos entre todos; hagamos oración; hay que ayudarle a la familia Portillo a que esto tenga un buen final. Yo espero que así sea; ya estoy en comunicación con las autoridades y estamos en toda la disposición de ayudar”, dijo.

En 2021, Portillo Jaramillo fue candidato de Morena a la alcaldía del referido municipio; sin embargo, perdió la elección frente a Pablo Varona Estrada, del PRD, quien fue reelecto en 2024.

Ese año, dos meses antes de la elección municipal, el nombre y la fotografía de Rogelio Portillo aparecieron en la lista de los fugitivos más buscados por la DEA, la cual lo señalaba por el delito de conspiración para traficar droga en Houston, Texas, y lo calificaba en sus notas como “armado y peligroso”.

El exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán Israel Patrón Reyes confirmó en ese entonces que Rogelio Portillo era investigado por la DEA.

“Nosotros hemos buscado en la página oficial de la DEA y aparece en el listado de esta página oficial, con el mismo nombre y similitud de características, origen, edad y rasgos físicos. Se está verificando información con la embajada norteamericana”, dijo el funcionario en 2021.

De igual manera, su tío Marcelino Portillo Mendoza aparecía en la lista de fugitivos más buscados por Estados Unidos, ya que las autoridades estadounidenses lo identificaron como líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Se desconoce si la investigación en EU sigue firme.