Edomex impulsa reforma para proteger a periodistas con enfoque integral y preventivo.

Para garantizar seguridad, dignidad y justicia en la libertad de expresión y el acceso a la información, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez envió a la LXII Legislatura del Estado de México una iniciativa para reformar la Ley de Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos.

La propuesta surge del diálogo con periodistas y organizaciones civiles. La Consejería Jurídica la elaboró a través del Mecanismo de Protección Integral, en concordancia con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023–2029, bajo un enfoque preventivo y social.

Entre las medidas se establece el acceso efectivo a servicios de salud mediante IMSS-Bienestar y esquemas de aseguramiento para trabajadores independientes. También incluye capacitación, formación profesional y becas educativas para periodistas y sus familias.

TE RECOMENDAMOS: Sorteos Tere Jiménez encabeza el inicio de producción de la nueva Nissan Frontier en Aguascalientes

La iniciativa contempla apoyos para gastos funerarios en casos de fallecimiento vinculados con la actividad, así como el uso de mecanismos de identificación voluntaria para fortalecer la seguridad.

Además, reconoce las condiciones específicas de periodistas y personas defensoras que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad. El proyecto también plantea fortalecer el Consejo Consultivo del Mecanismo con una integración ágil, equilibrada y representativa.

Con esta acción, el Gobierno estatal refuerza su compromiso con la libertad de expresión y la consolidación de una democracia más sólida en la entidad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR