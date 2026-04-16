Caen 8 policías de Manzanillo por narcoligas

LA ALCALDESA Rosy Bayardo, en conferencia en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Colima, ayer.

LA ALCALDESA Rosy Bayardo anunció que ocho policías municipales de Manzanillo fueron detenidos por cometer diversos delitos y sostener vínculos con organizaciones criminales.

En un mensaje en sus redes sociales, la munícipe explicó que dichos oficiales formaban parte de la policía municipal desde administraciones anteriores.

Agregó que los policías locales facilitaban las operaciones del grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y permitían el daño a la sociedad desde el año 2023.

El Tip: LOS DETENIDOS eran elementos activos y la orden de captura en su contra responde a la acusación por los delitos de uso indebido de información y asociación delictuosa.

“Quisiera manifestar mi reconocimiento y respaldo a los buenos elementos que arriesgan su vida. En Manzanillo, la línea está perfectamente trazada entre quienes trabajamos por la paz y aquellos que viven de violar la ley”, dijo.

En conferencia de prensa, en la que estuvieron el teniente Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado, y el fiscal general estatal Bryant Alejandro García Ramírez, se dio a conocer que los detenidos tenían antigüedades de hasta 25 años de servicio.

8 a 25 años de servicio tenían los elementos capturados

El fiscal detalló que se trata de Rolando “N” (21 años de antigüedad); Nora Alejandra “N” (12 años); Sergio Alejandro “N” (17 años); José Santos “N” (17 años); Roberto “N” (10 años); José Luis “N” (10 años); Martín Gerardo “N” (8 años) y Miguel Ángel “N” (25 años).

“Pudimos identificar la plataforma utilizada por este grupo de personas presuntamente integrantes de grupos del crimen organizado y quienes con ellos colaboran: la aplicación de mensajería cifrada llamada Threema”, señaló.

“Se corroboró que había en esta red información filtrada que, por la naturaleza de la misma, su origen necesariamente se da en corporaciones de seguridad y justicia: los integrantes reportaban detenciones, instalación de puntos de revisión y atención a reportes del C5i en tiempo real”, agregó Bryant García Ramírez.