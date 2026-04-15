Puebla proyecta derrama económica superior a 2 mil 500 mdp por Olimpiada CONADE 2026.

Con una proyección de más de dos millones de visitantes y una derrama económica superior a 2 mil 500 millones de pesos, Puebla es sede principal de la Olimpiada CONADE 2026, anunció el gobernador Alejandro Armenta Mier, al reiterar que el deporte en su administración es política de Estado.

El titular del Ejecutivo destacó que entre el 14 de abril y el 2 de junio, participarán más de 11 mil atletas en 16 disciplinas, añadió que en Puebla es una prioridad el fortalecimiento del deporte en el ámbito escolar, masivo, alto rendimiento y profesional. Recordó que la entidad estuvo excluida de grandes torneos deportivos por una deuda de 27 millones de pesos ante la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), que su administración logró resolver.

Armenta Mier enfatizó en que los eventos internacionales colocan al estado en el ojo internacional, por ello, detalló que de cara a los partidos amistosos de México vs Ghana y Perú vs España, dispondrán de dos palcos para llevar a grupos vulnerables y a los niños de las 36 escuelas de fútbol, con el objetivo de que vivan de cerca el deporte.

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Al respecto, a través de un enlace vía remota desde la capital poblana, la secretaria del Deporte y Juventud, Gaby “La Bonita” Sánchez, recordó que la inauguración de la Olimpiada CONADE se realizará este jueves 16 de abril en el Auditorio GNP y enfatizó que desde este miércoles iniciaron las competencias en el Gimnasio Miguel Hidalgo, con la disciplina de breaking donde participan más de 200 deportistas, además de voleibol y escalada.

Puebla es Tierra de Campeonas y Campeones. 🏅💪🏼



Mucho éxito a las y los deportistas de la delegación poblana que participan en la Olimpiada Nacional CONADE 2026. 🏆🇲🇽 pic.twitter.com/6VqV4jRVfd — Alejandro Armenta (@armentapuebla_) April 15, 2026

La campeona mundial de boxeo informó que, durante siete semanas, Puebla recibirá a 11 mil deportistas, quienes se alojarán en 30 hoteles y competirán en 25 sedes. Indicó que Jalisco, Guanajuato, Yucatán, Nayarit, Tlaxcala y San Luis Potosí fungirán como subsedes. Además, durante el abanderamiento de la delegación poblana, integrada por más de mil atletas, se otorgaron estímulos de 10 mil pesos.

Por otra parte, la subsecretaria de Juventud, Alexa Espidio, dijo que Puebla demostró ser epicentro del deporte a nivel internacional con la organización de la Copa del Mundo de Tiro con Arco, al destacar que a partir de esta justa y por indicaciones del gobernador Alejandro Armenta Mier, impulsarán la creación de tres escuelas de iniciación de Tiro con Arco, en el Parque ecológico, Flor del Bosque y en la Universidad del Deporte (UDEP), para que más niños inicien la práctica de este deporte.

Finalmente, el asesor de la Secretaría de Deporte y Juventud, Roberto Ruiz Esparza, señaló que alineados a la estrategia nacional del Mundialito Social, impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la entidad se suma con el Torneo Interdependencias de Fut 7, donde hasta el momento se tienen inscritos 58 equipos en las ramas varonil y femenil.

Gracias a su infraestructura deportiva y a las condiciones que ofrece el estado, aseveró que Puebla albergará los dos encuentros de fútbol de carácter internacional como antesala de la Copa del Mundo, informó Ruiz Esparza y concluyó al decir que las y los poblanos están preparados para recibir a miles de aficionados en el Estadio Cuauhtémoc el 22 de mayo para el partido entre México y Ghana, así como el 8 de junio el duelo entre Perú y España.

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JVR