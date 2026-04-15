Vuelca camión con abejas en Nuevo León y provoca alerta por enjambres

La volcadura de un camión que transportaba colmenas generó movilización de cuerpos de emergencia este miércoles 15 de abril de 2026 en el sur de Nuevo León, luego de que miles de abejas quedaran dispersas sobre la carretera Doctor Arroyo–Linares, provocando riesgo para automovilistas.

El accidente se registró en el municipio de Doctor Arroyo, a la altura del kilómetro 54, cerca del libramiento de Capaderito. De acuerdo con reportes preliminares, la unidad perdió el control y terminó volcada a un costado de la vía, lo que ocasionó que varias de las colmenas que transportaba se abrieran.

Tras el impacto, se liberaron miles de abejas, formando enjambres en la zona. Esta situación encendió las alertas entre autoridades debido al peligro de picaduras, especialmente para quienes circulaban por el tramo carretero o se encontraban en las inmediaciones.

TE RECOMENDAMOS: Sancionado con hasta 6 años de prisión Fiscalía Edomex investiga maltrato animal en Tecámac tras sacrificio de 10 mil perros ordenado por senadora de Morena

Elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron al sitio junto con otras corporaciones de auxilio para implementar un operativo de control. Entre las acciones realizadas se incluyó el acordonamiento del área, la reducción del tránsito vehicular y el manejo especializado de las colmenas.

🐝🚨Miles de abejas escaparon luego de la volcadura del camión que las transportaba sobre la carretera Dr. Arroyo–Linares, al sur de Nuevo León.



El incidente provocó la movilización de cuerpos de emergencia y un operativo en la zona para controlar el riesgo y proteger a… pic.twitter.com/Hg55Hk8LcM — Josue Aguilar (@josuealeexis) April 16, 2026

¿Qué pasó en la carretera Doctor Arroyo–Linares?

Autoridades informaron que el camión transportaba aproximadamente 150 colmenas. Tras la volcadura, muchas quedaron expuestas, lo que provocó la dispersión de los insectos y obligó a implementar medidas preventivas en la zona.

Se pidió a la población no acercarse al lugar del accidente y mantener distancia de los enjambres, así como permanecer dentro de los vehículos con las ventanas cerradas en caso de transitar por el área. También se recomendó evitar detenerse en el tramo afectado para no exponerse a posibles ataques.

Las labores para recuperar las abejas se extendieron durante varias horas, ya que se requiere equipo especializado y personal capacitado para su manejo sin generar mayor alteración en los enjambres, lo que podría incrementar el riesgo.

¿Hay heridos tras la volcadura del camión con abejas?

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas por el accidente ni por ataques de abejas. Sin embargo, las autoridades mantienen vigilancia en el área debido a la posible presencia residual de enjambres en la zona.

La circulación en la carretera presentó afectaciones temporales mientras se realizaban las maniobras para retirar la unidad accidentada y asegurar el perímetro, por lo que no se descartan retrasos para quienes transitan por esta vía del sur del estado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL