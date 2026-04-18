Localizan con vida a Rogelio Poblete, director de agua de Malinalco, tras presunto secuestro

Tras permanecer desaparecido desde el pasado 15 de abril, este sábado fue localizado con vida Rogelio Poblete Zamora, director de Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDAPAS) del ayuntamiento de Malinalco, Estado de México.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que agentes ministeriales acudieron al domicilio del servidor público, quien refirió que más temprano fue abandonado “sobre una calle del municipio de Malinalco”. No obstante, se negó a rendir su declaración o someterse a una revisión médica al argumentar que “no se encuentra en condiciones”.

Para dar con su paradero, las autoridades estatales desplegaron un amplio operativo en el que también participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina, personal del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

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Elementos de la #FiscalíaEdoméx se constituyeron en el domicilio de R.G.P.Z., titular del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del ayuntamiento de #Malinalco, con motivo de su regreso.

De manera informal, R.G.P.Z., manifestó a los… pic.twitter.com/cVkkfW2Mjz — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) April 18, 2026

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cehr