Michoacán inaugura su primer teleférico en Uruapan con inversión de 3 mil 200 mdp sin deuda pública

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, inauguró este sábado el teleférico de Uruapan, con una inversión estatal de 3 mil 200 millones de pesos y sin deuda pública , que promete transformar la vida de miles de familias en el motor económico de la entidad.

Bajo la consigna “¡Sí se pudo!”, el mandatario estatal destacó que esta obra no solo moderniza el paisaje urbano de la llamada “capital mundial del aguacate”, sino que representa un acto de justicia social al ofrecer tecnología de clase mundial al mismo costo que el transporte público convencional.

A la inauguración de teleférico de Uruapan asistió el titular de la SICT, Jesús Esteva Medina. ı Foto: Cortesía

El sistema, inspirado en el Cablebús de la Ciudad de México, fue respaldado por el Gobierno Federal. Durante el evento, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina, en representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, calificó la megaobra como un derecho ganado: “La movilidad no es un lujo, es un derecho y un acto de justicia social”, afirmó.

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Al evento también asistió la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, quien subrayó que este tipo de transporte dignifica a las poblaciones que viven en las zonas más alejadas y con menores recursos, garantizando viajes rápidos, seguros y sustentables.

Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla viaja en una cabina del recién inaugurado teleférico de Uruapan. ı Foto: Cortesía

Uruapan es un pilar que exporta más de 4 mil millones de dólares anuales en productos agropecuarios. Con el teleférico, el gobierno de Michoacán busca que ese dinamismo económico se traduzca en calidad de vida para sus habitantes.

La relevancia de la obra atrajo a figuras de diversos sectores, incluyendo a la embajadora de Austria en México, Elisabeth Kehrer, así como a autoridades de los tres órdenes de gobierno, líderes empresariales y mandos militares.

cehr