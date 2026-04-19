Yucatán se posiciona ante la industria de conservas alimenticias como destino de inversión

El gobernador Joaquín Díaz Mena encabeza reunión estratégica con directivos de la industria de conservas alimenticias.

El Gobernador Joaquín Díaz Mena sostuvo una reunión de trabajo con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias (Canainca), ante quienes presentó las oportunidades que ofrece Yucatán para atraer inversión nacional y extranjera, así como para impulsar alianzas estratégicas y proyectos de alto impacto en los sectores agroalimentario e industrial.

Durante el encuentro, el Gobernador destacó que Yucatán se consolida como un destino confiable, competitivo y con visión de futuro para la instalación y expansión de industrias, gracias a ventajas como su ubicación geográfica, infraestructura en crecimiento, conectividad logística, certeza jurídica y un entorno de seguridad.

Autoridades estatales y empresarios de la Canainca revisan los avances de los nuevos Polos Industriales de Bienestar en Yucatán. ı Foto: Gobierno Yucatán

Ante dirigentes de este organismo empresarial, que representa el 95% de la producción nacional de conservas y agrupa a cerca de 50 empresas que garantizan el abasto de alimentos en millones de hogares del país, el titular del Ejecutivo estatal afirmó que la entidad ofrece condiciones favorables para el crecimiento económico y el desarrollo de nuevas inversiones.

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Asimismo, reiteró que, a través del Renacimiento Maya, su administración impulsa proyectos orientados al fortalecimiento del sector agroalimentario e industrial, mediante acciones que promueven el desarrollo sostenible, la innovación y la generación de empleos bien remunerados.

“El Renacimiento Maya se construye con proyectos productivos, infraestructura moderna y educación de calidad. Yucatán está listo para crecer con rumbo firme y convertirse en un referente nacional en desarrollo agroalimentario e industrial”, aseveró.

En la sesión de trabajo, Díaz Mena presentó los avances del Gobierno del Renacimiento Maya en ejes estratégicos como la modernización y ampliación del Puerto de Altura de Progreso, que contempla nuevas plataformas y terminales para cruceros de más de 4,000 pasajeros y embarcaciones de mayor calado.

También expuso el proyecto de conexión ferroviaria mediante el tren de carga de Hunucmá hacia Progreso, enlazado al Tren Maya, con una inversión estatal de 1,000 millones de pesos en derecho de vía y 25,000 millones de pesos federales en infraestructura, además de los Polos Industriales de Bienestar.

Santiago Hernández Pons, presidente de Canainca, y el Ejecutivo estatal analizan las ventajas logísticas del Renacimiento Maya. ı Foto: Gobierno Yucatán

Por su parte, el presidente de la Canainca, Santiago Hernández Pons Riba, destacó que este organismo ha logrado atraer nuevos socios industriales interesados en aprovechar las oportunidades que ofrece Yucatán.

“Yucatán es una de las zonas de México con mayor potencial para establecer alianzas estratégicas, impulsar inversiones y fortalecer la industria agroalimentaria. Con el respaldo del Gobierno del Estado, se generan condiciones favorables para que las empresas encuentren certeza, infraestructura y acompañamiento institucional”, sostuvo.

A su vez, el presidente ejecutivo de la Canainca, Jonás Murillo González, reconoció que Yucatán cuenta con alto potencial para el desarrollo agroalimentario e industrial, gracias a su ubicación estratégica, conectividad y a los proyectos impulsados por el Gobierno del Renacimiento Maya.

En la reunión también participaron el subsecretario de Inversión, Comercio e Industria de la Secretaría de Economía y Trabajo (SETY), Roger Góngora García, y el consejero de Canainca y empresario yucateco, Jorge Charruf Cáceres.

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