Policías matan por error a doctora durante persecución a civiles armados en Veracruz; investigan a elementos

Una persecución y balacera registrada en la autopista México-Tuxpan dejó un saldo de una mujer muerta y otra más herida. Los hechos se registraron después de un enfrentamiento entre elementos de la Policía de Veracruz y civiles armados. Las autoridades ya investigan a los elementos.

De acuerdo con los reportes, los elementos de seguridad, presuntamente, confundieron la camioneta en la que viajaban las dos mujeres. El automóvil presentaba impactos de bala en la parte frontal.

La mujer que falleció en la autopista México-Tuxpan ya fue identificada por la comunidad médica. La víctima respondía al nombre de Bertha Burciaga Mora, de 38 años, adscrita al Hospital General de Zona No. 24 del IMSS en Poza Rica.

El nombre de la mujer lesionada no fue revelado, sin embargo, se dio a conocer que es trabajadora del Hospital General de Zona No. 26 en Tuxpan.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) indicó que el vehículo en el que viajaban ambas mujeres quedó en medio de la persecución de al menos 4 personas armadas.

“El personal de esta Institución priorizó su seguridad, procurando su atención médica inmediata, canalizándolas a los servicios de salud para su valoración, sin embargo, desafortunadamente una de ellas perdió la vida, mientras la otra persona se encuentra estable de salud”, afirmó.

El vehículo que era perseguido por los elementos de seguridad era un sedán color azul, donde se transportaban después de ser sorprendidos robando un vehículo tipo SUV.

“Efectivos de SSP durante recorridos de vigilancia y disuasión presenciaron el robo de un vehículo en proceso, donde cuatro masculinos portando armas largas, a bordo de un vehículo sedán color azul, despojaban a un masculino de un vehículo tipo SUV color blanco”, señaló la institución.

Investigan a policías por muerte de doctora tras persecución a civiles armados en Veracruz. ı Foto: Especial.

Hasta el momento, el personal y las armas fueron puestos a disposición de la autoridad competente para la investigación correspondiente de este hecho.

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JVR