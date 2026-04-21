Vamos a seguir apoyando a quienes más lo necesitan y mejorar la calidad de vida de la población: Evelyn Salgado.

“Vamos a seguirnos sumando con decisión y con determinación, para seguir apoyando a todas las mujeres, a nuestros adultos mayores, a los jóvenes, a las niñas, a los niños, a todas y a todos. Y yo confío y estoy segura, que de la mano de todas y de todos y haciendo equipo, vamos a lograr esta transformación de Guerrero”, señaló la gobernadora Evelyn Salgado Pineda durante la entrega de tarjetas de los programas Pensión Mujeres Bienestar y Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

En compañía del delegado para los programas del Bienestar, Iván Hernández Díaz, la gobernadora anunció que en conjunto con el gobierno de México, en Guerrero se van a entregar un total de 4 mil 346 tarjetas para mujeres y 2 mil 763 para personas adultas mayores de las ocho regiones del estado. Lo que representa una inversión social de más de 269 millones de pesos bimestrales y un monto total de más mil 619 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2026.

En el evento que se realizó en el teatro al aire libre del Parque Papagayo, la gobernadora dijo que estos programas son el mejor ejemplo de la visión humanista y con justicia social, del gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Hoy están contando con el apoyo de nuestra gran presidenta, del gobierno de México, del gobierno del estado y de la gobernadora, que es su amiga y que es su aliada”, añadió.

Ante pobladores de colonias como Vistahermosa, María de la O, Morelos, Renacimiento, Nueva Era, La Venta, Emiliano Zapata, San Agustín, Las Parotas, La Poza, Icacos, Graciano Sánchez, La Libertad, La Lajita, Fraccionamiento Costa Dorada, San Agustín, Fraccionamiento 5 de Mayo, Yoloxóchilt, Nueva Belén, Los Órganos, entre otras, la mandataria estatal expresó su reconocimiento a las mujeres y a los adultos mayores, por lo que refrendó su compromiso para seguir consolidando acciones a favor de la población que más lo requiere.

Con el corazón lleno de alegría, en Acapulco hicimos entrega de las tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar y Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, dos programas que reflejan la visión humanista y de justicia social que impulsan la transformación del país.… pic.twitter.com/MNKPMw28L3 — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) April 22, 2026

En su turno, Iván Hernández Díaz, dijo que estas tarjetas son un gran apoyo para las beneficiarias. “Este programa significa libertad y eso sólo lo podía entender otra mujer; este es un programa en lenguaje de mujer, de mujer a mujer, de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum con ustedes. Por eso es que también me da mucho gusto que sea nuestra gobernadora quien nos acompañe en la entrega del programa Pensión Mujeres Bienestar”, añadió.

A nombre de los beneficiarios, Norma Graciela Reyes López, agradeció el apoyo que se les brinda a través de esta entrega de tarjetas; dijo que esto significa que hay una gran atención por parte de las autoridades hacia los sectores de adultos mayores y mujeres. “Que nuestra pensión nos sea de mucha ayuda a todos”, indicó.

Acompañaron a la gobernadora en este acto, la presidenta del DIF Guerrero, Liz Adriana Salgado Pineda; la directora de Programas para el Bienestar en la región Acapulco, Bélgica Ojeda Ramos; el beneficiario, Guillermo Reséndiz, entre otros.

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JVR