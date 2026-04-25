Fortalecen estructura estatal

Ruth González toma protesta al Comité del Partido Verde en Rioverde

Ruth González Silva encabeza la renovación del PVEM en Rioverde ante 10 mil simpatizantes; llama a fortalecer la gestión social con la mira puesta en el 2027

Más de 10 mil personas respaldan la toma de protesta del nuevo comité en Rioverde.
Más de 10 mil personas respaldan la toma de protesta del nuevo comité en Rioverde. Foto: Gobierno SLP
Por:
La Razón Online

Ante más de 10 mil personas provenientes de colonias y comunidades de Rioverde, Ruth González Silva, Senadora de la República, tomó protesta al nuevo Comité Municipal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), a quienes convocó a salir casa por casa para convertirse en gestores cercanos de las necesidades de la gente, con la mira puesta en refrendar el triunfo en 2027.

En su mensaje, llamó a trabajar de manera incansable para dar solución a las problemáticas de la ciudadanía, gestionar apoyos y fortalecer la presencia del partido en cada rincón del municipio.

Ruth González Silva convoca a la militancia a trabajar casa por casa en la zona Media.
Ruth González Silva convoca a la militancia a trabajar casa por casa en la zona Media. ı Foto: Gobierno SLP

Entre porras, pancartas y muestras de respaldo, Ruth González destacó que San Luis Potosí debe apostar por la continuidad para consolidar el cambio, garantizar los programas sociales, impulsar obras de infraestructura, mejorar las escuelas y fortalecer un transporte moderno como la Red Metro.

TE RECOMENDAMOS:
La secretaria Josefina Rodríguez Zamora y el secretario Simón Quiñones Orozco encabezan el corte de listón de "Ventana a México" en la Plaza Quebec.
Promueven turismo

Inauguran ‘Ventana a México’, antesala del Tianguis Turístico 2026 en Acapulco

La Senadora estuvo acompañada por alcaldes y alcaldesas de la región Media del Estado, diputadas y diputados locales y federales, así como por el dirigente estatal del partido en un evento que reunió a miles de militantes y simpatizantes que confirman al Partido Verde como la primera fuerza política en Rioverde y en todo San Luis Potosí.

am

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
San Luis Potosí se consolida como motor económico en la región Bajío tras los últimos indicadores de la EMEC.
Según cifras del INEGI

San Luis Potosí mantiene dinamismo en comercio en 2026, de la mano de Ricardo Gallardo