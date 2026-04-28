En La Paz destacan los resultados en seguridad

LA PRESIDENTA municipal de La Paz, Milena Quiroga Romero, afirmó que la reciente acción del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, coordinado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirma la importancia de una estrategia nacional basada en inteligencia, coordinación y actuación firme contra quienes generan violencia. En ese contexto, subrayó que en La Paz esa misma visión se ha traducido en resultados concretos para proteger a las familias y fortalecer la paz.

Milena Quiroga destacó que, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), La Paz registró 46.6% en percepción de inseguridad, nivel que se mantiene 15 puntos por debajo del promedio nacional de 61.5%. Además, la ciudad reportó 28.1% en conflictos o enfrentamientos, también por debajo del 38.2% nacional, lo que confirma condiciones comparativamente favorables dentro del contexto urbano del país.

EL DATO: AUMENTAN eficacia operativa con la estrategia: las puestas a disposición por robo a casa-habitación pasaron de 5 a 12; en robo a negocio, de 11 a 27, y en robo simple, de 7 a 12.

La misma ENSU reporta alta percepción de efectividad de las instituciones federales: 87.3% para la SEMAR, 85.5% para la DEFENSA y 77.0% para la Guardia Nacional, pilares centrales de la estrategia de seguridad del Gobierno de México.

La alcaldesa agregó que, entre 2021 y 2025, en La Paz se redujeron delitos que afectan directamente el patrimonio y la tranquilidad de las familias. El robo a casa habitación pasó de 396 a 272 casos, el robo a negocio de 152 a 133, el robo simple de 75 a 58, el asalto a negocio de 105 a 66, el asalto a persona de 51 a 28 y el robo a plantel educativo de 61 a 22.

Al mismo tiempo, aumentó la eficacia operativa: en robo a casa habitación las puestas a disposición pasaron de 5 a 12; en robo a negocio, de 11 a 27; y en robo simple, de 7 a 12, mientras que, en delitos contra la salud, las detenciones subieron de 6 en 2021 a 34 en 2025.

“En La Paz, sí estamos construyendo seguridad con resultados. Lo hacemos atendiendo las causas, fortaleciendo a nuestra policía y coordinándonos con la presidenta Claudia Sheinbaum y con el secretario OmarGarcía Harfuch para cuidar a las familias paceñas”, expresó Milena Quiroga.

Estos resultados son una muestra más de que el gobierno municipal va por el camino correcto, reafirmando que la seguridad en La Paz se fortalece con comunidad, mejores capacidades operativas y coordinación absoluta con el Gobierno de México.

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JVR