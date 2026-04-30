Miles de familias

Más de 20 mil sinaloenses celebran el Día de la Niñez con Luli Pampín

Más de 20 mil personas disfrutaron del show de Luli Pampín en Culiacán; el evento gratuito incluyó juegos mecánicos y un despliegue de seguridad de los tres niveles

Miles de familias sinaloenses se reunieron en la explanada de Palacio de Gobierno para festejar el Día de la Niñez.
Miles de familias sinaloenses se reunieron en la explanada de Palacio de Gobierno para festejar el Día de la Niñez. Foto: Gobierno Sinaloa
Por:
La Razón Online

En un ambiente totalmente familiar se llevó a cabo el festejo de la niñez sinaloense, con un concierto organizado por el Sistema DIF y el Gobierno del Estado que reunió a más de 20 mil asistentes, en la explanada de la Unidad Administrativa quienes disfrutaron del Show Musical de Piccolos y la estrella musical Luli Pampin.

Este evento gratuito para los miles de niñas y niños, así como padres de familia que llenaron la explanada cívica, tuvo como atractivos una serie de juegos mecánicos y snacks que fueron el deleite de las y los pequeños.

Niñas y niños disfrutaron de juegos mecánicos y snacks gratuitos durante la celebración organizada por el DIF Estatal.
Niñas y niños disfrutaron de juegos mecánicos y snacks gratuitos durante la celebración organizada por el DIF Estatal. ı Foto: Gobierno Sinaloa

Esta celebración para festejar a la niñez sinaloense estuvo enmarcada en un operativo de seguridad de los 3 niveles de gobierno para el resguardo de los miles de personas y pequeños que se dieron cita este 30 de abril.

am

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Más de 20 mil personas se reunieron en la explanada de la alcaldía para el festejo.
Festejan a las infancias

Celebración histórica a infancias, Janecarlo reúne 20 mil maderenses en explanada