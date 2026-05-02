Azucena Cisneros inaugura Centro Cultural en la colonia Sagitario 8 de Ecatepec

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, puso en funcionamiento el Sistema de Cuidados Tonalli Sagitario 8, construido en lo que fue un mercado abandonado y en ruinas de la colonia Sagitario 8.

El año pasado, el gobierno de Ecatepec limpió la calle aledaña al canal de la Draga y la convirtió en el primer Sendero Seguro, que pasa junto a la colonia Sagitario 8 y que anteriormente era el sitio más peligroso de la localidad.

“Una de las primeras acciones que hicimos como gobierno fue la intervención de esta zona. Cuando las vecinas me mostraron cómo vivían aterrorizadas, me comprometí a que haríamos de este mercado, que no funcionaba ni como mercado, un Centro Cultural”, recordó Cisneros Coss.

Así lucía el espacio intervenido en la colonia Sagitario 8. ı Foto: Cortesía

La presidenta municipal entregó a pobladores de la colonia el Sistema de Cuidados Tonalli Sagitario 8, que impartirá actividades lúdicas, educativas, de capacitación y de desarrollo emocional, intelectual y corporal.

Cisneros Coss pidió a habitantes cuidar el nuevo centro cultural y el Sendero Seguro, este último que convertirán en parque lineal, con plantas y árboles que sirvan como barrera a los malos olores del canal de La Draga.

“Depende de ustedes que no quede ningún rastro de lo que fue un día. Depende de la comunidad organizada para que esto se vuelva un lugar de luz, un espacio verde, donde nunca imaginamos que pudiera existir. Esa es la gran transformación social a la que llegamos y no puede el gobierno solo” Azucena Cisneros Coss, alcaldesa de Ecatepec



Una de las salas del Centro Cultural. ı Foto: Cortesía

Benjamín González Pérez, encargado de los Sistemas de Cuidados Tonalli, informó que el nuevo centro cultural ayudará a los colonos a vivir mejor y tendrá cuatro ejes de trabajo: educativo con sistema en línea para concluir estudios de secundaria y preparatoria, talleres creativos y gratuitos para niñas y niños, capacitación para el empleo y actividades artísticas como danza, teatro y expresión corporal.

Cisneros Coss también inauguró la calle Citlaltépetl, en Ciudad Azteca Segunda Sección, que estaba totalmente destrozada y carecía de drenaje, pues se pulverizó con el tiempo y la falta de mantenimiento, lo que constituía un foco de infección para los colonos.

Vista aérea de la calle Citlaltépetl, en Ciudad Azteca Segunda Sección. ı Foto: Cortesía

Carlos Ramírez Brassetti, director de Obras Públicas, detalló que la calle tiene 231 metros lineales y sustituyeron redes de agua potable y drenaje, así como colocaron concreto hidráulico de 18 centímetros de espesor, al tiempo que recordó que el año pasado con recursos federales fue rehabilitado el parque del lugar.

Reiteró que la calle carecía de drenaje, lo que provocó diversos hundimientos, por lo que se trató de una obra compleja, pues el líquido se filtró y llegó hasta predios aledaños.

Cisneros Coss igualmente entregó a pobladores la repavimentación de avenida Europa, que divide las colonias Sagitario 8 y Aldeas de Aragón, la cual estaba en malas condiciones.

cehr