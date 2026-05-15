Balacera en Sinaloa deja dos policías lesionados

EL SÁBADO, una casa del gobernador con licencia Rubén Rocha fue atacada.

TRES PRESUNTOS delincuentes fueron detenidos luego de un enfrentamiento entre civiles armados y policías estatales la madrugada de ayer en el fraccionamiento Villas del Cedro, al norte de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, que dejó como saldo dos oficiales heridos.

El hecho ocurrió cuando los uniformados atendieron una denuncia sobre la presencia de personas armadas en la calle Aguacatero, en la esquina con la calle Naranjo, muy cerca del Bulevar del Universo, por lo que se aproximaron a la zona y, al llegar, fueron agredidos a balazos, lo que desató un fuego cruzado que duró algunos segundos.

De acuerdo con reportes de prensa locales, los oficiales resultaron heridos, aunque se encuentran fuera de peligro, mientras que los delincuentes fueron trasladados a un hospital, ya que también resultaron con lesiones producidas por arma de fuego.

Luego del enfrentamiento entre policías y civiles, las autoridades aseguraron en el lugar tres armas largas, cargadores, municiones, equipo táctico, una vivienda utilizada presuntamente como casa de seguridad y una camioneta blindada.