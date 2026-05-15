Universidad de Sonora, a huelga de académicos

ESTUDIANTES de la Unison, durante una conferencia sobre inteligencia artificial impartida el pasado 26 de marzo.

INTEGRANTES DEL SINDICATO de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS) aprobaron ayer irse a huelga, tras una votación mayoritaria.

El secretario general del gremio, Cuauhtémoc Nieblas Cota, indicó que 63.8 por ciento de los académicos participantes respaldó con su voto el movimiento, mientras que 35.6 por ciento votó en contra, con una participación total del 85.2 por ciento del padrón sindical.

Previamente habían iniciado una asamblea permanente para definir si estallaba o no la huelga en la máxima casa de estudios del estado.

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La asamblea se dio a pesar de que el juez B del Primer Tribunal Laboral del Distrito Judicial 1 ordenó archivar el expediente del emplazamiento a huelga promovido por el STAUS, lo cual la base sindical calificó como una determinación “arbitraria e ilegal”.

El Dato: LA UNISON es una de las instituciones públicas más importantes del norte de México. Tiene seis campus: Hermosillo, Cajeme, Navojoa, Caborca, Santa Ana y Nogales.

La organización indicó que ya trabaja legalmente para impugnar la resolución judicial y afirmó que la huelga seguirá el tiempo que sea necesario, hasta lograr una respuesta favorable a sus demandas.

Entre las demandas del sindicato está una mejora salarial y en prestaciones, así como la ocupación de plazas y la afiliación a la seguridad social del personal de asignatura con salario inferior al mínimo.

Apenas el martes pasado, los integrantes del sindicato sostuvieron una reunión informal con representantes de la Universidad de Sonora (Unison), en la que no se lograron avances definitivos en los temas que el sindicato ha planteado dentro de la revisión contractual y salarial.

40 mil jóvenes matriculados en la máxima casa de estudios de Sonora

El secretario general del STAUS reconoció que una suspensión de labores afectaría a más de 40 mil estudiantes que están por concluir el semestre, aunque sostuvo que el sindicato ha actuado con responsabilidad durante el periodo de prórroga.

La rectora de la Unison, Dena María Jesús Camarena Gómez, exhortó al personal al diálogo y confió en la “sensibilidad y compromiso” de la planta docente con la comunidad universitaria.