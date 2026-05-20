Cumplimentan 6 órdenes de aprehensión por delincuencia organizada en Morelos y Querétaro.

En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad y como parte de la política de cero impunidad y combate a la corrupción instruida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, acompañado del comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño Lobera, informó en conferencia de prensa que autoridades federales cumplimentaron seis órdenes de aprehensión en Morelos y Querétaro contra servidores públicos, exservidores públicos, particulares y empresarios por delincuencia organizada y extorsión.

Explicó que, en municipios de la región oriente de Morelos, particularmente en Cuautla, se tuvo conocimiento de actividades de extorsión que afectaban a comerciantes, transportistas, familias y sectores productivos, mediante amenazas, cobros de cuotas y presiones ejercidas por grupos criminales que buscaban imponer control territorial.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señaló que, a mediados de abril, por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se reforzó la estrategia de seguridad en Morelos, lo que permitió incrementar el estado de fuerza de las instituciones federales y ampliar las capacidades de inteligencia e investigación de las distintas instituciones de seguridad.

García Harfuch refirió que, derivado de trabajos coordinados entre la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y la SSPC, se obtuvieron órdenes de cateo en domicilios de Morelos y Querétaro, así como órdenes de aprehensión contra diversos objetivos relacionados con estos hechos.

Las personas detenidas fueron identificadas como: Agustín “N”, presidente municipal de Atlatlahucan; Irving “N”, expresidente municipal de Yecapixtla; Horacio “N”, secretario municipal de Cuautla; Jonathan “N”, tesorero de Cuautla; Pablo Adrián “N”, empresario; y Arisbel Rubí “N”, excandidata a una alcaldía.

Asimismo, informó que continúa la búsqueda de Jesús “N”, presidente municipal de Cuautla, para cumplimentar el mandamiento judicial correspondiente.

El secretario subrayó que la Unidad de Inteligencia Financiera incluirá en la Lista de Personas Bloqueadas a 32 sujetos: 22 personas físicas y 10 personas morales relacionadas con esta red de corrupción en Morelos, entre quienes se encuentran presidentes municipales, funcionarios del Ayuntamiento de Cuautla, actores económicos, políticos y sociales presuntamente vinculados con un operador regional del Cártel del Pacífico en la región oriente de la entidad, a quien habrían brindado facilidades de operación.

Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad reafirman su compromiso de combatir la corrupción, la extorsión y la delincuencia organizada, así como de desarticular redes de protección institucional que afectan el patrimonio, la seguridad y el bienestar de las familias.

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JVR