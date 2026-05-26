Aparece ‘evento hidrotermal’ en patio de casa en Michoacán; aclaran que no es un géiser

Un “evento hidrotermal natural” apareció el pasado lunes en el patio de una vivienda en la comunidad de El Salitre, en el municipio de Ixtlán de los Hervores, Michoacán.

El presidente municipal, Enoc Tamayo Herrera, explicó que el fenómeno se reportó alrededor de las 21:15 horas del 25 de mayo en un espacio de la vivienda donde se resguardaban animales.

Desde el lugar de los hechos, el edil relató que del suelo comenzó a brotar vapor, lodo y agua caliente, material que salió expulsado a una altura superior a los ocho metros. Aunque ninguna persona resultó lesionada, “varios” cerdos murieron.

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“No es un géiser como lo anuncié ayer. Si se vuelve a prender, entonces sí vamos a esperar, el tiempo nos lo va a decir. Ahorita lo que hemos estado viendo es que ha estado disminuyendo, entonces nada más lo llaman como una ‘actividad superficial’”, aclaró Tamayo Herrera, quien anunció que continuará el monitoreo de la zona durante una semana.

Protección Civil atiende “actividad hidrotermal” en Ixtlán

El incidente provocó la movilización de autoridades de Protección Civil para resguardar la integridad de los habitantes y de los animales del predio.

Al respecto, Protección Civil de Michoacán informó que la manifestación registrada en Ixtlán corresponde a una “actividad hidrotermal natural” relacionada con el calor interno de la Tierra y el sistema geotérmico activo de la región.

Agregaron que personal especializado se dirigió al lugar para realizar labores de inspección y monitoreo permanente en la zona. Entre las acciones técnicas que se llevaron a cabo destaca el monitoreo de temperatura, presión y periodicidad de las expulsiones, así como el análisis de agua y gases y estudios geológicos y geofísicos del subsuelo.

Como medida preventiva, se evacuó a la familia que habita en el sitio, se retiraron porcinos de bodegas cercanas, se retiraron tanques de gas del área y se determinó la suspensión preventiva de clases en un preescolar cercano.

De igual forma, al lugar arribaron especialistas de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y del Centro Nacional de Prevención de Desastres para realizar los estudios técnicos necesarios sobre el evento hidrotermal natural registrado en la comunidad de El Salitre y mantener la coordinación con autoridades locales para orientar las acciones preventivas correspondientes.

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cehr