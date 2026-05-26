Sonora: Sin servicio profesional de carrera, seguridad pública naufraga

La Policía de Sonora se encuentra inmersa en una situación de crisis de reclutamiento y formación de sus elementos, en momentos en que la inseguridad golpea a la entidad, con un incremento en cuatro delitos.

El Informe de Transparencia sobre el Desarrollo de las Instituciones de Seguridad Pública, Penitenciarias y de Procuración de Justicia, de Causa en Común, advierte que la corporación de seguridad no cuenta con capacidades o recursos suficientes para siquiera contar con un registro de cuántos elementos están adscritos, no tiene servicio profesional de carrera y se detectaron problemas en cuanto a las prestaciones que se les otorgan a los oficiales.

El Tip: LA ENTIDAD tiene únicamente 15 cuarteles en su territorio y cinco comandancias, estaciones y subestaciones, de acuerdo con información proporcionada por el Inegi.

En entrevista con La Razón, Fernando Escobar Ayala, investigador de dicha organización civil, expuso que en la Policía de Sonora “hay problemas de registro severos” de cuántos elementos están adscritos, y además se detectó que, a partir de las propias cifras que dio la dependencia, “hay una baja capacidad de reclutamiento y de retención laboral”.

“Es decir, la Policía no está reclutando o formando policías a la misma velocidad con la que se están dando de baja. Esto, desde luego, representa un problema porque implica que no hay condiciones institucionales que garanticen que esos policías puedan desarrollarse profesionalmente o puedan encontrar en la Secretaría de Seguridad pública estatal una vía para formarse profesionalmente y desarrollar una carrera a largo plazo”, dijo.

5 mil 33 millones de pesos, presupuesto de la Policía en 2026

CONTRADICCIÓN. El informe detalla que en 2024 la Policía de Sonora informó que en enero contaba con mil 507 elementos y, en diciembre, con mil 528; es decir 21 más. En el mismo periodo, informó del ingreso de 69 personas y la baja de 92; es decir, si se restan las altas y bajas, y se suman al estado de fuerza inicial, habría pasado de mil 507 a mil 484 agentes. Por tanto, apunta el documento, la información proporcionada es contradictoria, lo que a su vez impide determinar el verdadero estado de fuerza de la institución.

“Estamos hablando de que la corporación estatal no tiene capacidades o recursos suficientes para contar con un registro confiable de cuántos elementos realmente están inscritos a la Policía”, dijo el investigador.

Agregó que, al menos conforme a los requisitos normativos que establece la ley, Sonora no tiene un servicio profesional de carrera funcional, ya que únicamente dos de los cinco instrumentos mínimos que se requiere que estén registrados ante la autoridad federal aplican en la corporación.

“Es decir, no se puede hablar de que existe un servicio profesional existente en la Policía. A eso se suman otras cuestiones; por ejemplo, la institución directamente nos dijo que no realizaron concursos de ascenso en 2024 y eso quiere decir que, pese a que reportan bajas, naturalmente hay plazas disponibles”, explicó.

“No hay posibilidad de ascenso en la corporación policial, además de que no tiene lineamientos para regular las promociones ni los estímulos, y muchas otras deficiencias en lo que tiene que ver con carrera, por mencionarte algo”, externó.

FOTOGRAFÍA DE LA CRISIS ı Foto: Especial

LAS HERRAMIENTAS. Desde su punto de vista, las deficiencias deben ser atendidas para que existan las condiciones institucionales que garanticen que los policías cuentan con todo lo necesario para poder desarrollarse y desempeñar con efectividad su labor.

También refirió que, en cuanto a las prestaciones laborales que reciben los policías de Sonora, se detectaron varios problemas, como poca evidencia que permita acreditar la calidad o la suficiencia real de los beneficios que se ofrecen a los policías.

De igual manera, en temas relacionados con la salud mental de los oficiales hay un problema, ya que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se cuenta con un psicólogo para poco más de mil 500 policías, cuando el ideal debería ser un psicólogo por cada 100.

“Aunque existe una regulación formal sobre las prestaciones en Sonora, la realidad es que hay poca evidencia, al menos conforme a lo que nos compartieron, que nos permita acreditar la calidad o la suficiencia real de los beneficios que ofrecen a los policías”, dijo el especialista.

CAPACITACIÓN ES CENTRAL. Añadió que, en cuanto al tema de la infraestructura y uniformes, no se detectaron mayores problemas; sin embargo, el conflicto radica en la formación y la capacitación de los policías.

“El problema principal no parece ser únicamente la falta de infraestructura física, sino que más bien el hallazgo lo que sugiere es la desconexión entre el equipamiento, digamos los instrumentos para la formación de los policías y, otra vez, los procesos de institucionalización policial; es decir, puedes tener instalaciones, pero seguir teniendo fallas graves en cuanto a carrera, supervisión y controles internos”, subrayó.

Finalmente, el investigador de Causa en Común mencionó que todos los problemas antes mencionados afectan la seguridad en el estado.

“Afecta en la seguridad del estado en la medida que no se acredite que las instalaciones, pese a que aparentan ser muy completas, al menos conforme a la información que nos reportaron, no están siendo debidamente utilizadas para procesos de capacitación efectivos, pues tienes al final del día a policías que no están debidamente formados para el correcto ejercicio de su labor y, sin duda, afecta para la consecución de los objetivos en materia de seguridad pública”, dijo.

Esta situación prevalece en un contexto de inseguridad. De acuerdo con cifras del Observatorio Nacional Ciudadano, los delitos de feminicidio, violación, narcomenudeo y lesiones dolosas se incrementaron en el último año.

El feminicidio es el ilícito que tuvo un mayor incremento, ya que pasó de cuatro a 10 casos, lo que representa un incremento de 150 por ciento, mientras que la violación, narcomenudeo y lesiones dolosas aumentaron 12, 25 y 25 por ciento, respectivamente.

Aunque los índices delictivos han retrocedido, el estado enfrenta retos significativos derivados de su posición geográfica, con focos de violencia que se han centrado históricamente en municipios como Cajeme, San Luis Río Colorado, Guaymas y Caborca.