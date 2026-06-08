Durango inicia era industrial con planta Fermachem en Lerdo; inversión de 28 mmdp

Autoridades estatales e inversionistas presentaron el proyecto que generará más de 3 mil empleos para los duranguenses.

Durango inicia una nueva etapa de crecimiento con la construcción de la planta Fermachem en Lerdo, proyecto que producirá un millón de toneladas de fertilizante al año y ayudará a fortalecer al campo mexicano. La mega inversión de 28 mil millones de pesos (mil 600 millones de dólares) generará más de 3 mil empleos durante su construcción, además de alrededor de 450 empleos permanentes una vez que entre en operación.

Este proyecto es resultado del trabajo realizado por el gobernador Esteban Villegas junto con Fernando y Manuel Calvillo Álvarez, copresidentes de Fermaca Dreams, para hacer realidad una de las inversiones más importantes en la historia de Durango.

El gobernador Esteban Villegas y directivos de Fermaca Dreams colocan la primera piedra de la planta Fermachem en Lerdo. ı Foto: Gobierno Durango

Durante el inicio de ejecución de la obra, el gobernador Esteban Villegas destacó el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y aseguró que este proyecto representa uno de los logros más importantes de su administración, además de marcar un antes y un después para Durango. Señaló que la llegada de Fermachem es resultado de años de trabajo, gestión y coordinación entre la iniciativa privada y los gobiernos estatal y federal para concretar una mega inversión estratégica para el estado y para México.

Esteban Villegas afirmó que Durango está listo para competir y crecer en el sector industrial gracias a las condiciones de seguridad, estabilidad financiera e infraestructura que se han construido en los últimos años. Agregó que proyectos como la presa El Tunal II, la planta potabilizadora, la expansión de la red de gas natural y nuevas inversiones privadas forman parte de una estrategia para generar más oportunidades para las familias duranguenses.

Con una inversión de 28 mil millones de pesos, arranca la construcción de la planta de fertilizantes más moderna del continente. ı Foto: Gobierno Durango

Por su parte, Fernando Calvillo destacó que Fermachem busca fortalecer la soberanía alimentaria del país mediante la producción nacional de fertilizantes, además de generar empleos, desarrollo y bienestar para las comunidades. Informó que el proyecto contempla una aportación social superior a los 200 millones de pesos para acciones de beneficio comunitario en Lerdo y Durango.

A su vez, Ray Fletcher, CEO de Fermachem, explicó que la planta será una de las más modernas del continente y permitirá reducir la dependencia de fertilizantes importados. Destacó que Durango fue elegido por su ubicación estratégica, acceso competitivo al gas natural y las condiciones de confianza que ofrece para el desarrollo de grandes proyectos industriales.

El gobernador Esteban Villegas y directivos de Fermaca Dreams colocan la primera piedra de la planta Fermachem en Lerdo. ı Foto: Gobierno Durango

Con el arranque de esta obra, Durango fortalece su posición como destino para nuevas inversiones y abre una nueva etapa de crecimiento económico basada en la industria, la generación de empleos y el desarrollo regional, con beneficios que impactarán tanto al campo mexicano como a miles de familias duranguenses.

am