Emboscan a policías en Nahuatzen; cinco muertos y cinco heridos

Al menos cinco elementos de la Guardia Civil de Michoacán murieron y otros cinco resultaron heridos tras un ataque armado registrado la tarde de este miércoles en la comunidad de La Mojonera, municipio de Nahuatzen, en la región de la Meseta Purépecha.

De acuerdo con información preliminar de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, los agentes realizaban labores de vigilancia cuando fueron emboscados por civiles armados alrededor de las 15:00 horas. La agresión ocurrió sobre el camino que comunica a Nahuatzen con Zacapu.

Tras el ataque, los elementos solicitaron apoyo y se desplegó un operativo conjunto en el que participan la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, con el objetivo de localizar a los responsables. Las acciones incluyen recorridos terrestres y sobrevuelos en la zona.

La SSP de Michoacán confirmó de manera oficial el fallecimiento de cinco uniformados y reportó que otros cinco resultaron lesionados, por lo que fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica.

Los primeros reportes señalan que los agresores utilizaron armas de grueso calibre y sorprendieron al convoy policial cuando transitaba por las inmediaciones de La Mojonera, una localidad perteneciente al municipio de Nahuatzen.

De manera paralela, medios locales reportaron la quema de vehículos en carreteras de la región, aunque las autoridades no habían precisado si estos hechos estaban directamente relacionados con la emboscada.

Hasta la noche de este miércoles, las autoridades estatales no habían informado sobre personas detenidas ni habían identificado oficialmente al grupo responsable del ataque.

Algunos reportes periodísticos atribuyen la agresión a una célula del crimen organizado; sin embargo, esa versión no ha sido confirmada por las autoridades de Michoacán.

La emboscada se suma a otros hechos violentos registrados en la región de la Meseta Purépecha, donde fuerzas estatales y federales mantienen operativos de seguridad ante la presencia de grupos delictivos.

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MSL