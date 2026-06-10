Invita Mara Lezama a vivir la fiesta mundialista en familia con los Fut Fest del Caribe Mexicano

Cancún — En el marco del arranque de la Copa Mundial de Fútbol 2026 y desde el Malecón Tajamar, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, invitó a la ciudadanía y a los visitantes a participar en los Fut Fest del Caribe Mexicano, una serie de espacios recreativos y gratuitos que se instalarán del 11 de junio al 19 de julio en distintos puntos de Quintana Roo.

“En Quintana Roo estamos listos para vivir la emoción del Mundial” expresó la titular del Ejecutivo al recorrer, junto con la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta; el secretario estatal de Turismo Bernardo Cueto Riestra y el secretario municipal de Turismo, Juan Pablo de Zulueta, la sede de este lugar y constatar los últimos detalles.

Los Fut Fest tendrán como sedes el Malecón Tajamar de Cancún, Playa Centro en Isla Mujeres, la Explanada de la Bandera en Cozumel, la Explanada del Palacio Municipal en Tulum y el Parque Principal de Bacalar. En Chetumal, el juego de inauguración será en el Centro de Convenciones y los demás en la Explanada de la Bandera.

Mara Lezama precisó que serán espacios con ambiente familiar, donde todas y todos puedan convivir con buena vibra para decirle sí al deporte y echarle porras a nuestra selección.

“De norte a sur, Quintana Roo se convertirá en una gran cancha de encuentro, alegría y convivencia”, expresó la Gobernadora al convocar a la población a sumarse a esta celebración deportiva, al recordar que Cancún será un hub de entrada por su conectividad con las 16 sedes mundialistas.

La presidenta Ana Paty Peralta informó que entre las actividades programadas se encuentran transmisiones, puestos de comida, muchísimas sorpresas para vivir en grande este mundial en Cancún.

Mara Lezama subrayó que el deporte es una herramienta que fortalece el tejido social, fomenta la convivencia y motiva a niñas, niños y jóvenes, genera espacios para compartir en comunidad e impulsar el turismo, la economía local y la proyección internacional.

“Cuando rueda el balón Quintana Roo se llena de alegría. Que ruede el balón y que viva la pasión por el fútbol en el Caribe Mexicano, Capital Mundial de las Vacaciones”, afirmó la gobernadora Mara Lezama.

⚽🇲🇽 Quintana Roo se alista para vivir el Mundial 2026 con los “Fut Fest del Caribe Mexicano”, espacios gratuitos y familiares que se instalarán del 11 de junio al 19 de julio en distintos puntos del estado.



La Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa (@MaraLezama),… pic.twitter.com/PCYBtLQ1yF — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 10, 2026

FGR