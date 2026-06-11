‘Ultima Milla’, cierres viales en Guadalajara por Mundial de Futbol en Jalisco

Guadalajara se prepara para recibir la Copa Mundial de la FIFA 2026 con el operativo “Última Milla”, un perímetro de seguridad de aproximadamente tres kilómetros durante los partidos y que implicará cierres viales en las inmediaciones del Estadio AKRON, así como en el Centro Histórico tapatío, donde se instalará el FIFA Fan Fest.

Entre las vialidades que tendrán afectaciones se encuentran Anillo Periférico, avenida Vallarta, avenida Las Torres, Circuito JVC, avenida del Bosque, avenida del Bajío, avenida Inglaterra y avenida Aviación, donde habrá cierres, filtros de acceso y restricciones vehiculares.

El operativo comenzará 24 horas antes de cada encuentro mundialista y contempla rutas peatonales específicas para facilitar el acceso de aficionados. Las autoridades recomendaron utilizar transporte público y evitar circular en automóvil por la zona del estadio.

Your browser does not seem to support iframes. <a href=>https://web.razonmx.com/base/uploads/files/2026/06/11/infografia-cierres-gdl-2026-pie-copiar-xetiOpwE6.pdf>Click here to read this PDF</a>.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR