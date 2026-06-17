Mandataria acude a Palacio Nacional

Evelyn Salgado fortalece coordinación con Gobierno de México para avanzar en seguridad y paz para Guerrero

La gobernadora participó en la sesión de Gabinete de Seguridad Nacional que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum

Omar García Harfuch y Evelyn Salgado.
Omar García Harfuch y Evelyn Salgado. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

Ciudad de México — La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, participó en la reunión del Gabinete de Seguridad encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional, donde se revisaron las acciones y estrategias que se implementan en Guerrero para reforzar la seguridad de las familias guerrerenses.

Con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y autoridades federales, la mandataria estatal dio seguimiento a los trabajos de coordinación entre los gobiernos estatal y federal, destacando que los avances en materia de seguridad son resultado de la atención permanente y la suma de esfuerzos institucionales.

Durante el encuentro donde también acompañaron a la gobernadora, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Daniel Ledesma Osuna y el Fiscal General del Estado, Zipacná Torres Ojeda, también se revisaron proyectos y acciones conjuntas orientadas al bienestar de las y los guerrerenses, reafirmando la ruta de coordinación con el Gobierno de México para fortalecer las condiciones de paz en el estado.

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