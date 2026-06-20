Sheinbaum y Marina del Pilar benefician a estudiantes con beca Rita Cetina y CBTIS 290 en Tijuana

En Tijuana, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda encabezaron la entrega de tarjetas de la Beca Universal Rita Cetina para uniformes y útiles escolares, programa que beneficiará a más de 291 mil estudiantes de primaria en Baja California a partir de agosto, fortaleciendo el acceso igualitario a la educación pública y apoyando la economía de las familias.

Durante el encuentro, la mandataria federal destacó que este apoyo llegará a cerca de 9 millones de niñas y niños de escuelas públicas en todo el país, con el objetivo de que todas y todos puedan iniciar el ciclo escolar en igualdad de condiciones. Asimismo, recordó que su gobierno ha consolidado un sistema de becas que acompaña a las y los estudiantes desde la educación básica hasta la universidad.

La Presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. ı Foto: Cortesía

Por su parte, la gobernadora Marina del Pilar resaltó que la Beca Rita Cetina ya beneficia a más de 34 mil estudiantes de secundaria en Baja California y agradeció a la Presidenta por ampliar este apoyo a las alumnas y alumnos de primaria, garantizando que toda la educación básica cuente con un respaldo económico para su permanencia escolar.

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“La educación derrumba barreras, supera desigualdades y engrandece destinos. La educación abre puertas donde antes había muros. La educación convierte los sueños en oportunidades. Y por eso, en los gobiernos de la Cuarta Transformación, las becas son sagradas. Las becas son intocables” Marina del Pilar, gobernadora de Baja California



La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. ı Foto: Cortesía

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que con esta ampliación serán más de medio millón de estudiantes bajacalifornianos quienes recibirán alguna de las becas impulsadas por el Gobierno de México. Asimismo, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, detalló que actualmente 292 mil 392 alumnas y alumnos de la entidad ya cuentan con una beca educativa, cifra que crecerá con la incorporación de estudiantes de primaria al programa.

Asimismo, para robustecer la oferta académica y ampliar las oportunidades en el sector medio superior, las autoridades inauguraron formalmente el Bachillerato Nacional plantel Tijuana CBTis 290. Esta obra se suma a un paquete de 500 acciones estratégicas desarrolladas entre 2025 y 2026 a nivel nacional para garantizar 200 mil nuevos espacios educativos, acercando de manera directa las opciones de bachillerato tecnológico a las comunidades que históricamente padecieron el rezago institucional.

cehr