Tamaulipas construye su desarrollo sobre la protección de sus recursos naturales: Américo Villarreal

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, sostuvo que los recursos naturales no son un elemento ajeno al desarrollo económico ni un tema exclusivo de especialistas, sino que son la base del crecimiento, del bienestar social y de oportunidades para futuras generaciones, en donde gobierno y sociedad deben procurar su protección.

Durante su participación en el programa “Diálogos con Américo”, dedicado al tema “Tamaulipas sostenible”, el mandatario subrayó que la sostenibilidad no puede entenderse únicamente como una política de conservación, sino como una estrategia integral para garantizar agua, energía, producción agropecuaria, turismo, inversión y bienestar social.

“Esta amplitud de recursos naturales no es que tengamos que ver cómo los conservamos, los cuidamos, los ordenamos, sino realmente son nuestro patrimonio y nuestra fuente de oportunidad. Lo que realmente se pondera o se valora; en base a esos recursos naturales y esa localización geográfica, y aprovecharlos y orientarlos correctamente, es como podemos dar una economía sostenible y sustentable para las próximas generaciones” Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas



El gobernador explicó que la política ambiental de Tamaulipas descansa sobre cuatro pilares fundamentales: ordenar, sanear, recuperar y conservar, una visión que busca generar equilibrio entre la protección de los ecosistemas y las necesidades de crecimiento económico de la entidad.

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“Lo que tenemos que ver en las administraciones es ordenar, sanear, recuperar y conservar para que ese patrimonio que tenemos de estas condiciones medioambientales y de recursos naturales en el territorio de Tamaulipas siga siendo la potencialidad para que siga el estado teniendo esta gran progresión y este gran impulso”, reforzó.

El gobernador Américo Villarreal, en el programa "Diálogos con Américo". ı Foto: Cortesía

Indicó que Tamaulipas cuenta con la fortuna de tener una gran diversidad de recursos naturales que le dan fortaleza al estado; “no es una cosa aparte a nuestra economía, nuestra economía depende de nuestras ubicaciones geográficas, las oportunidades que ellas nos dan y los recursos naturales con que se cuenta dentro de un territorio y aprovecharlos correctamente.

“Para que tengamos mejor bienestar en las familias y en las comunidades, pero darles una regulación, un ordenamiento, recuperación y, en su momento, rehabilitación, para vivir en un equilibrio que nos permita estar sustentando y progresar”, puntualizó

Defendió la necesidad de la participación de la sociedad en el cuidado del medio ambiente:

“Ordenar y regular la utilización correcta de nuestros recursos naturales, pero es una participación de una sociedad colaborativa y participativa en ordenar las condiciones para que nos permita que estos recursos de los que hoy gozamos los optimicemos y tengamos la seguridad de que vamos a dejar suficiente para las próximas generaciones” Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas



Uno de los principales temas abordados fue el agua, considerada por Villarreal Anaya como uno de los recursos más importantes para el futuro del estado. Explicó que actualmente se desarrollan proyectos estratégicos para incrementar el suministro a las ciudades, mejorar la eficiencia de las redes de distribución y fortalecer el tratamiento de aguas residuales.

Advirtió que el crecimiento urbano y productivo obliga a una planeación responsable del recurso hídrico para evitar la sobreexplotación de acuíferos y garantizar la disponibilidad de agua para las próximas generaciones. “El agua es un recurso no ilimitado y el cuidado que tengamos cada uno de ellos en nuestros hogares es en beneficio seguramente de terceras personas”, expresó.

En este sentido, llamó a fortalecer una cultura ciudadana basada en el ahorro, la reutilización y el uso eficiente del agua, al considerar que la sostenibilidad sólo puede alcanzarse mediante la participación conjunta entre gobierno y sociedad . “No es un asunto de gobierno, aunque el gobierno pueda ordenar y regular la utilización correcta de nuestros recursos naturales; es una participación de una sociedad colaborativa y participativa”, afirmó.

Como parte de las acciones concretas impulsadas por su administración, destacó el proyecto integral para rescatar la Laguna La Escondida, en Reynosa, que contempla saneamiento, rehabilitación hidráulica, recuperación de espacios públicos y fortalecimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

Asimismo, resaltó el caso de la Laguna del Carpintero, en Tampico, donde los trabajos de saneamiento y recuperación ambiental han permitido consolidar uno de los principales espacios recreativos, turísticos y de convivencia social del sur del estado.

Otro de los ejes estratégicos de la política ambiental es la transición hacia energías limpias. Villarreal informó que actualmente Tamaulipas trabaja, con el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, particularmente con la Secretaría de Energía, en nueve proyectos de generación eólica que permitirán incrementar significativamente la capacidad instalada de energía renovable, casi al doble.

Al ratificar el potencial de Tamaulipas para consolidarse como una de las principales plataformas de generación energética del país, el gobernador detalló que hoy se producen mil 700 megawatts al año y que con el proyecto de los nueve parques eólicos, uno ya próximo a iniciar en Ciudad Mier, se podría duplicar la generación actual por esta vía.

“Pero hay en proyecto otros 8 parques de energía eólica que también nos ayudarán a cuidar el medio ambiente y que progresa la economía con nuevos modelos e innovaciones que se van haciendo para ser más eficientes y afectar en lo menor posible nuestros recursos medioambientales” Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas



El mandatario también puso énfasis en la recuperación de ecosistemas y especies emblemáticas. Recordó los esfuerzos para preservar manglares, contener incendios forestales y fortalecer programas de conservación de fauna silvestre como la tortuga lora, el lobo mexicano, el jaguar, el ocelote y el oso negro. Recordó que cerca del 22 por ciento del territorio de Tamaulipas es zona de conservación.

Explicó que muchos de estos proyectos requieren décadas para consolidarse, pero representan inversiones indispensables para garantizar el equilibrio ambiental de largo plazo.

“La sostenibilidad no se construye de un día para otro; hay acciones cuyos resultados podrán disfrutarse en muchos años , pero alguien tiene que dar el primer paso”, planteó.

Economía circular

Uno de los conceptos centrales de la conversación fue el impulso a la economía circular como herramienta para reducir la contaminación y generar nuevas oportunidades productivas.

Villarreal Anaya citó como ejemplo el procesamiento de más de 75 mil llantas en Matamoros, la reutilización de materiales plásticos mediante procesos industriales y el potencial del sorgo rojo para la producción de biocombustibles que permitan agregar valor a la producción agrícola estatal.

“Esta es la economía circular, la economía que debe procurar una mejor oportunidad del desarrollo medioambiental sostenible, que disfrutemos de nuestros espacios de integración social limpios, pero que muchas veces también estas mismas fuentes son áreas de oportunidad para un desarrollo económico” Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas



Finalmente, el gobernador sostuvo que el gran reto de la presente generación consiste en comprender que el crecimiento económico y la protección ambiental no son objetivos contrapuestos, sino complementarios.

“Los recursos naturales y los bienes de nuestro territorio son el sustento de que podamos tener desarrollo económico. Si no los cuidamos, se nos va a acabar el sustento de este desarrollo y oportunidad de bienestar”, concluyó.

cehr