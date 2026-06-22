Alcalde de El Carmen agrede a mesero en San Pedro, Nuevo León; ofrece disculpas

El alcalde del municipio de El Carmen, Nuevo León, por Movimiento Ciudadano (MC), Gerardo de la Maza, emitió un comunicado oficial tras la difusión de un video donde se le observa agrediendo físicamente al mesero de un establecimiento de comida.

Los hechos ocurrieron en un restaurante de San Pedro Garza García, donde el presidente municipal sujetó del cuello a un mesero del lugar, mientras se encontraba en compañía de su hija, lo que provocó el rechazo público y la posterior declaración del edil.

Tras la divulgación del video en las redes sociales, el funcionario regiomontano reconoció de manera pública que su comportamiento fue completamente inapropiado e incorrecto.

De la Maza argumentó que su reacción derivó de un incidente en el que se vio involucrada su hija, admitiendo que permitió que las emociones del momento guiaran sus acciones dentro del restaurante.

Video capta agresión de Gerardo de la Maza

De acuerdo con video que circulan en las redes sociales, los acontecimientos tuvieron lugar en las instalaciones del restaurante denominado "Los Focos Amarillos“, ubicado sobre la avenida Vasconcelos, en el municipio de San Pedro.

En el material de video, captado por las cámaras de seguridad, se observa el momento exacto en que el alcalde emecista confronta de forma directa al empleado del negocio.

La grabación detalla cómo Gerardo de la Maza sujeta por la zona del cuello al mesero del establecimiento frente a los comensales presentes y de su propia hija, quien atestiguó la agresión física en el área de mesas.

Momentos después del altercado, las personas que acompañaban al edil intervinieron para separarlo y tratar de controlar la situación dentro del restaurante.

🚨 Captan al alcalde emecista de El Carmen NL, Gerardo de la Maza, agrediendo a un mesero en San Pedro.



Se observa al edil sujetando del cuello al trabajador frente a su hija. Después, ofreció una disculpa y reconoció su “comportamiento incorrecto”. pic.twitter.com/lRyz1rVSd9 — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) June 22, 2026

Gerardo de la Maza se pronuncia sobre agresión a mesero

A través de un documento firmado con su nombre, el presidente municipal de El Carmen manifestó su intención de aclarar lo sucedido en la taquería de San Pedro, Nuevo León.

En el comunicado, el mandatario local aceptó que reaccionó de una manera equivocada y señaló de forma explícita que nada justifica la forma en la que actuó contra el personal.

“Reconozco que mi comportamiento fue incorrecto. Reaccioné de manera equivocada en una situación que involucraba a mi hija y permití que la emoción y la impotencia del momento influyeran en mis acciones. Nada de eso justifica la forma en que actué”, indicó el edil.

El alcalde extendió una disculpa sincera dirigida de forma especial a los meseros involucrados en el altercado, así como al propietario del restaurante "Los Focos Amarillos“.

“Ofrezco una disculpa sincera al personal del restaurante, especialmente a los meseros involucrados, al propietario del establecimiento y a los comensales que fueron testigos de una situación que nunca debió ocurrir”, señaló Gerardo de la Maza en el comunicado.

Asimismo, De la Maza incluyó en su mensaje a los clientes que presenciaron el altercado, reiterando que se trató de un escenario que nunca debió haber ocurrido bajo ninguna circunstancia.

La difusión del video generó múltiples interacciones debido a la condición de servidor público del agresor. Las imágenes muestran la discusión previa entre los trabajadores del restaurante y los acompañantes del alcalde, la cual escaló rápidamente hasta los golpes y el contacto físico por parte de Gerardo de la Maza.

Hasta el momento, el alcalde de El Carmen no ha detallado si habrá alguna compensación económica o legal hacia el empleado afectado tras haber admitido su responsabilidad.

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JVR