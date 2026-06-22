Bloqueo en la Autopista del Sol: Maestros de la CETEG paralizan El Parador del Marqués

Profesores de la CETEG cerraron la circulación en la Autopista del Sol Cuernavaca-Acapulco.

Profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (CETEG) cerraron este lunes la Autopista del Sol Cuernavaca-Acapulco, en el kilómetro 272 a la altura de El Parador del Marqués, mientras sus dirigentes sostienen una reunión tripartita con autoridades en Casa Guerrero.

La movilización, que comenzó por la mañana con una marcha de aproximadamente 4 mil docentes desde el lado norte de Chilpancingo, lo que provocó que cientos de vehículos permanezcan varados en la vía.

Bloqueo en El Parador del Marqués

El cierre de la circulación se concentra en el carril norte-sur de la Autopista del Sol, donde los manifestantes impiden el paso vehicular.

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Los maestros informaron que van a permanecer en la carretera hasta que sus representantes salgan del encuentro con las autoridades.

La afectación vial mantiene detenidos a cientos de automóviles y camiones de carga que transitaban por la zona de Chilpancingo.

Los manifestantes exigen una solución definitiva a sus peticiones antes de liberar el paso en esta vía federal.

🔴“(Que) no sea una simulación más”: Elvira Veleces, secretaria de la CETEG, espera que la presidenta Claudia Sheinbaum acuda escuela por escuela y que escuche a sus compañeros de base.



“Prefirió invitar al pato Merlín que a las madres buscadoras, que a sentarse con el… pic.twitter.com/i6SQBBQIvA — Azucena Uresti (@azucenau) June 22, 2026

Instalan de mesa tripartita

Alrededor de las 13:30 horas inició de manera formal la reunión de negociación en las instalaciones de Casa Guerrero.

En el encuentro participan el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, autoridades del ISSSTE y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado.

La dirigencia de la CETEG aceptó esta mesa en Chilpancingo a cambio de pausar sus movilizaciones en la Ciudad de México.

Los líderes sindicales ingresaron al inmueble tras concluir la caminata que realizaron junto a los contingentes de profesores.

¿Qué exigen los maestros de la CETEG?

Los temas tratados en la mesa corresponden a demandas locales como la entrega de bonos económicos a los trabajadores.

También se incluye la recategorización de plazas y que la Dirección de Educación de Pueblos Originarios pase a nivel de Subsecretaría.

De igual manera, la organización magisterial exige la reparación de escuelas cerradas por los daños de los huracanes “Otis” y “John”.

La secretaria general de la CETEG, Elvira Veleces Morales, afirmó que posteriormente regresarán a realizar protestas a la Ciudad de México.

El magisterio mantiene la exigencia nacional de abrogar la Ley del ISSSTE y la actual reforma educativa vigente en el país.

Críticas a la gestión de la Presidenta

Durante la marcha matutina, los contingentes avanzaron lanzando la consigna dirigida a la presidenta de México: “¡Claudia mentiste!”.

Antes del inicio de la movilización, la dirigente Elvira Veleces Morales ofreció una conferencia de prensa ante los medios, en la que criticó que la presidenta Sheinbaum haya recibido este lunes al pato “Merlín” en Palacio Nacional.

El pato viral se volvió un fenómeno en redes tras aparecer en celebraciones mundialistas. ı Foto: Facebook @enlaregion

Señaló que esta acción ocurre en vez de atender a las madres de hijos desaparecidos o a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

La líder del sindicato guerrerense calificó de insultante la postura adoptada por la mandataria ante los reclamos de los sectores sociales.

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JVR